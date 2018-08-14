3大主力讓統促黨「接地氣」 紅色力量從鄉村包圍都市

統促黨混合著江湖道義和派系政治的邏輯吸收弱勢、低收入戶年輕人，介紹其到宮廟或教他們跳陣頭，培養認同。（資料照）

2018-08-14 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨近年來積極活動，檢方懷疑其資金來自中共金援，7日遭突襲搜索統促黨總裁「白狼」張安樂住所等地，有雜誌爆料，統促黨早已深入鄉鎮，接觸村里、農漁會、宮廟，帶團到中國「交流」，長期經營草根，打算以鄉村包圍都市。

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，被控接受中國金援，在台從事組織犯罪案，檢調日前展開搜索約談，張安樂宣稱自己在中國做生意，錢確實來自中國，但並非共產黨提供，但外界對於中國挹注黑幫，授意滋擾台灣治安或選情，仍充滿疑慮。

據《天下》雜誌報導，白狼張安樂除了提供資金外，還提供紅色人脈，和包含村里長、宮廟及農漁會等舊有地方勢力結合；幫派、台商、宮廟界成為了統促黨的三大主力，幫派勢力為統促黨中樞，竹聯幫重要幹部多為統促黨主要成員，而台商則是統促黨重要政治獻金來源，而統促黨也會從中牽線地方生意人到中國經商，在中國遇到問題，也會求助統促黨人脈。

宮廟則是統促黨的地方要寨，肩負金流、人際、社福等多重功能，有知情人士透露，統促黨有些成員拿下廟務大位，但多數是「合作共生」，利用這種不透明的宮廟系統平台，讓統促黨得以全台串聯，白狼常全省廟宇跑透透，統促黨也會辦大型酬神法會，重要幹部都身兼好幾個廟的榮譽董事，南部幾間知名廟宇主事者都和統促黨有關。

統促黨也吸收弱勢、低收入戶學生，介紹其到廟裡零工或教他們跳陣頭，利用江湖邏輯培養忠誠度，就算不談政治也能牢牢抓住認同感；《天下》認為，統促黨混合著江湖道義和派系政治的邏輯，在地方上布下綿密的人情網絡，種下種子，未來恐使紅色力量從鄉村包圍都市。