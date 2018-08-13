看見未來？ 龍介仙：黃偉哲民調10月恐死亡交叉

2018-08-13 19:45

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博陣營今天表示，根據一份最新網路民調，民進黨市長參選人黃偉哲支持率已由5成降至3成1，同時又有7名參選人將在年底問鼎市長寶座，選情撲朔迷離又多變。國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介更預測，黃偉哲10月民調可能出現死亡交叉。

謝龍介預言說，黃偉哲只是賴清德的傀儡，卻那麼樣驕傲，以為躺著就能當選，如今民調已掉到31%，隨著選情逐漸加溫，黃偉哲在民調上的死亡交叉可能會出現在10月間。

高思博分析選情說，因為民進黨25年長期執政，違法違憲的施政方式，導致民怨四起，現在彷彿是一個朝代的尾端，才會有群雄並起，這麼多人表態要參選台南巿長。

日前總統馬英九前來替高思博助陣，陪同掃街，接下來吳敦義、朱立倫也要南下助選，對手黃偉哲質疑高思博「請再多的太陽，反而凸顯他是配角？」對此，高思博認為，馬、吳、朱來幫忙背書，表示黨的全力支持，沒什麼不對，反而恰好反映黃偉哲在自己潛意識裡，認為只是分身、繼承人的心態比誰都嚴重。

高表示，對於黃偉哲因為挑不到他個人缺失，多次轉而攻擊、影射家人，讓他感到很不舒服。他說出，他宣布參選時就曾多次公開呼籲，選舉要有民主風度不要牽扯家人，所以不會去提黃偉哲妹妹的事，沒想到選舉一來，父親高育仁仍續遭對手陣營攻訐，他希望對手一定要「公平競爭，造福台南」。