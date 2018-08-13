救國團稱「黨職併公職」可合併 黨產委員：無法無天

2018-08-13 14:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕銓敘部追討「黨職併公職」溢領者中，有67名退休公務員、4名政務官「黨國不分」併入救國團年資，從國庫至少溢領走5千多萬元。救國團昨日回應聲稱，救國團當時是行政機構，年資可以合併計算；對此，黨產會委員痛斥，「黨職併公職」是做黨的事，卻拿國家的錢，真的無法無天。

救國團聲明主張，年資併計是銓敘部經考試院同意，於1969年所發布的命令，該命令並未牴觸當時法律，屬有效合法的命令，且當時救國團是行政機構，所以年資可以合併計算。

黨產會委員強調，將公務人員曾任國民黨黨職之年資，採計為公務人員退休年資，以前不僅明顯違反「公務人員退休法」及其施行細則規定，明顯牴觸行為時法律，且該行政命令沒法律依據，更不具法律效力，以前國民黨政府及銓敘部長期縱容包庇。

委員表示，黨職年資併入公職年資，不僅違反社會公平正義，對基層奉公守法公務員也不公平，對政府財政造成相當大傷害，後來更進一步擴大「黨職併公職」，將大陸災胞救濟總會、世界反共聯盟、亞洲反共聯盟、三民主義大同盟、救國團的年資通通都適用，連去英國當「黨工留學生」的年資都納入。

委員質疑，「黨職併公職」最早源自民眾服務社，1971年才開始併計，救國團是後來才比照，怎麼解除與國防部隸屬後，還在主張自己是政府機構？

委員更指出，面對政府追討佔用志清大樓，救國團從頭到尾一貫主張自己是民間團體。面對黨產會清查附隨組織，又主張前階段，亦即1969年所謂解除隸屬前是政府機構。現在遇到「黨職併公職」問題，怎麼連1971年以後還主張是政府機構？立場不一搞得大家很亂。