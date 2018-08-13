鄭朝方推形象影片 盼結合各領域青年專才改變竹縣

2018-08-13 14:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕數位時代，網路媒體是選戰必備的宣傳工具。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天推出首支形象影片，希望結合各領域的在地青年專才，持續以政見影片的柔性方式，讓民眾更深刻理解新世代改變新竹的決心和理念。

「如果我們沒有方向，就永遠沒有開始！」鄭朝方解釋這句形象影片中的台詞，過去他在音樂、媒體與公益團體等領域磨練，一直都是以自己的方式來為地方付出；過程中，他結識了一群年輕朋友，但也發現儘管新竹縣擁有豐厚的風土人文、高科技聚落與豐饒的農產，卻缺乏整體性的未來規劃，以致於長期原地打轉。

為了讓新竹縣有全新的發展定位，他特別以「新方向」作為競選主軸，並邀請他的青年朋友在13鄉鎮市拍攝這支形象影片。

鄭朝方表示，影片中的年輕人，每一位都有擅長的領域和關心的議題，用自己的方式在家鄉默默耕耘，包括新創產業代表、社會企業創辦人丶園區工程師、運動員丶文史工作者等，他們的目標一致，就是希望可以「改變」家鄉，讓新竹縣更好。

鄭朝方說，接下來團隊將結合更多領域的專才，持續推出政見影片，端出具體的政策牛肉，讓民眾更深刻理解新世代改變新竹的理念。他也誠摯邀請各界領袖一起加入新竹新世代的行列，凝聚新思維共識，一起讓「新竹夢」美夢成真！