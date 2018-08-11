侯友宜、謝立功大啖基隆小吃 遇見明星臉老闆娘

謝立功、侯友宜與神似歌手林慧萍的老闆娘（左起）合影留念。（記者林欣漢攝）

2018-08-11 17:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜、基隆市長參選人謝立功今天下午首度同台，一起到海洋廣場宣示反對設置深澳燃煤電廠，並到基隆城隍廟、廟口奠濟宮參拜祈福，品嚐魷魚羹湯、肉圓、蚵仔煎基隆道地小吃。兩人還遇到神似歌手林慧萍的老闆娘，侯友宜也替老闆娘「厚友誼」小旗幟簽名，開心合照留念。

侯友宜與謝立功在城隍廟參拜時，還在祈求祝禱文向神明稟告，一旦興建深澳燃煤電廠，將會造成北基宜沿海地區生態與環境的浩劫，產生的PM2.5，也會使北北基桃宜1000萬民眾罹患癌症、肺結核、心臟病和各種呼吸道疾病，嚴重影響新生兒和老人的健康。

侯、謝兩人說，雖然用盡了洪荒之力，堅決反對深澳燃煤電廠，但民進黨政府卻置若罔聞，完全不顧北北基宜桃老百姓的生命財產和健康，希望公正廉明的城隍爺，能夠訓誡庇佑眾生，接受他們的祝禱。

兩人接著到廟口奠濟宮參拜，謝立功盡地主之誼帶路品嚐基隆在地小吃，到孝三路品嚐魷魚羹湯、肉圓、蚵仔煎，其他攤商也熱情分享燒賣、排骨酥等美食，侯友宜吃到嘉義鮮美肥嫩的蚵仔，立即豎起大拇指比讚說：「這是我家鄉的蚵仔！」

經過「遠東賴家水煎包」時，神似歌手林慧萍的老闆娘直接拿出小桌旗給侯友宜簽名，原來她是厚友誼後援會成員之一；還有5歲小粉絲當面向侯友宜大聲說：「志願是當警察」，獲得滿場掌聲。