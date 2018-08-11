蔡英文為魏明谷授旗 推選他創造「綠」領新貴

魏明谷揮旗，站在魏明谷後面的總統蔡英文，舉臂加油打氣。（記者張聰秋攝）

2018-08-11 18:16

〔記者張聰秋／花壇報導〕民進黨輔選列車今天下午開進彰化縣花壇鄉，替彰化縣長參選人魏明谷及黨籍市議員、鄉鎮市長參選人舉行授旗儀式，蔡英文說，年底選舉，對彰化縣來說是場推前瞻和反前瞻、建設和反建設的對決之戰，國民黨不做的甚至做不到的，都讓魏明谷來做，彰化若是再讓國民黨執政，再走回頭路，那麼所有目前已經在推動的重大政策將停滯不前，年輕人的工作機會和發展也將隨之消失，她呼籲鄉親，要讓彰化繼續進步，民進黨就不能輸掉彰化縣百里侯之戰。

這場授旗誓師活動今天在花壇鄉全國麗園大飯店舉行，總統府秘書長陳菊等人到場力挺，場內上千個座位坐無虛席，但場外距離會場約有4、500公尺距離的「民眾意見表達區」，在彰員路與彰化東外環道路口處一帶，卻聚集了1、20名彰化縣退休警消協會成員，拿著協會的旗幟， 欲表達政府大砍他們退休金的心聲，只是這群成員被至少5、60名員警包圍起來，還被警方找來2台遊覽車，刻意擋在路口，讓總統車隊經過時，根本看不到這群成員的身影和抗議動作。

成員們痛罵，蔡英文政府大砍他們退休俸，退休俸原本來自他們努力通過國家考試而獲得工作權保障，如今保障縮水，講到激動處，他們高呼「蔡英文下台」，高喊要減薪的是總統和中央高官、政務官，高官不砍砍基層，犧牲基層權益，作為令人無法苟同。

活動在蔡英文逐一授旗給黨籍提名縣議員、鄉鎮市長和縣長參選人揭幕，現場凍蒜聲喊得震天價響，蔡英文說，她看到台下坐了這麼多人，原本擔心現在都不擔心了，「彰化一定會贏！」這次選舉結果，彰化縣是全國矚目焦點，因為結果攸關台灣綠能產業能否真正發展起來，攸關國際企業會不會繼續深耕台灣，而彰化縣能不能贏，彰化市、和美鎮、鹿港鎮特別重要，非贏不可！

蔡英文說，彰化推動綠能產業已見成效，彰化慢慢會跟新竹一樣，因為彰化有自己的特色產業，新竹科學園區產生了數不清的竹科新貴，彰化縣發展綠能，綠能會創造高收入、高社會地位的人才，創造「綠」領新貴指日可待，不僅如此，未來離岸風電的企業，會不斷進駐彰化縣，帶來觀光休閒住宿商機，彰化發展綠能產業是全彰化人的機會。

蔡英文推薦魏明谷推動綠能政策，讓彰化變得很不一樣，不過，她話鋒一轉，接著說國民黨唱衰綠能發電、唱衰前瞻計畫，更說推動台中捷運延伸到彰化是浪費公帑，這些反對聲音若真讓國民黨再回來執政，會不會現在已經勾勒出的願景和已做出的輪廓都隨之消失？選民要揮別過去走向未來，就請支持會做事的魏明谷。

  • 彰化縣文化局長陳文彬披綠袍再戰年底選舉，角逐和美鎮長寶座。（記者張聰秋攝）

    彰化縣文化局長陳文彬披綠袍再戰年底選舉，角逐和美鎮長寶座。（記者張聰秋攝）

  • 總統蔡英文今到彰化縣為黨籍提名縣議員參選人授旗，宣告選戰開打。（記者張聰秋攝）

    總統蔡英文今到彰化縣為黨籍提名縣議員參選人授旗，宣告選戰開打。（記者張聰秋攝）

  • 一群彰化縣退休警消協會成員持協會旗幟到場表達退休金被砍的不滿心聲，高呼要減薪的是總統和中央政務高官。（記者張聰秋攝）

    一群彰化縣退休警消協會成員持協會旗幟到場表達退休金被砍的不滿心聲，高呼要減薪的是總統和中央政務高官。（記者張聰秋攝）

  • 警方層層圍住欲表達心聲的陳情民眾，但陳情者幾乎被警方人海擋住，只能凸顯出紅色的協會會旗。（記者張聰秋攝）

    警方層層圍住欲表達心聲的陳情民眾，但陳情者幾乎被警方人海擋住，只能凸顯出紅色的協會會旗。（記者張聰秋攝）

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