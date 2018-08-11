蔡英文為魏明谷授旗 推選他創造「綠」領新貴

魏明谷揮旗，站在魏明谷後面的總統蔡英文，舉臂加油打氣。（記者張聰秋攝）

2018-08-11 18:16

〔記者張聰秋／花壇報導〕民進黨輔選列車今天下午開進彰化縣花壇鄉，替彰化縣長參選人魏明谷及黨籍市議員、鄉鎮市長參選人舉行授旗儀式，蔡英文說，年底選舉，對彰化縣來說是場推前瞻和反前瞻、建設和反建設的對決之戰，國民黨不做的甚至做不到的，都讓魏明谷來做，彰化若是再讓國民黨執政，再走回頭路，那麼所有目前已經在推動的重大政策將停滯不前，年輕人的工作機會和發展也將隨之消失，她呼籲鄉親，要讓彰化繼續進步，民進黨就不能輸掉彰化縣百里侯之戰。

這場授旗誓師活動今天在花壇鄉全國麗園大飯店舉行，總統府秘書長陳菊等人到場力挺，場內上千個座位坐無虛席，但場外距離會場約有4、500公尺距離的「民眾意見表達區」，在彰員路與彰化東外環道路口處一帶，卻聚集了1、20名彰化縣退休警消協會成員，拿著協會的旗幟， 欲表達政府大砍他們退休金的心聲，只是這群成員被至少5、60名員警包圍起來，還被警方找來2台遊覽車，刻意擋在路口，讓總統車隊經過時，根本看不到這群成員的身影和抗議動作。

成員們痛罵，蔡英文政府大砍他們退休俸，退休俸原本來自他們努力通過國家考試而獲得工作權保障，如今保障縮水，講到激動處，他們高呼「蔡英文下台」，高喊要減薪的是總統和中央高官、政務官，高官不砍砍基層，犧牲基層權益，作為令人無法苟同。

活動在蔡英文逐一授旗給黨籍提名縣議員、鄉鎮市長和縣長參選人揭幕，現場凍蒜聲喊得震天價響，蔡英文說，她看到台下坐了這麼多人，原本擔心現在都不擔心了，「彰化一定會贏！」這次選舉結果，彰化縣是全國矚目焦點，因為結果攸關台灣綠能產業能否真正發展起來，攸關國際企業會不會繼續深耕台灣，而彰化縣能不能贏，彰化市、和美鎮、鹿港鎮特別重要，非贏不可！

蔡英文說，彰化推動綠能產業已見成效，彰化慢慢會跟新竹一樣，因為彰化有自己的特色產業，新竹科學園區產生了數不清的竹科新貴，彰化縣發展綠能，綠能會創造高收入、高社會地位的人才，創造「綠」領新貴指日可待，不僅如此，未來離岸風電的企業，會不斷進駐彰化縣，帶來觀光休閒住宿商機，彰化發展綠能產業是全彰化人的機會。

蔡英文推薦魏明谷推動綠能政策，讓彰化變得很不一樣，不過，她話鋒一轉，接著說國民黨唱衰綠能發電、唱衰前瞻計畫，更說推動台中捷運延伸到彰化是浪費公帑，這些反對聲音若真讓國民黨再回來執政，會不會現在已經勾勒出的願景和已做出的輪廓都隨之消失？選民要揮別過去走向未來，就請支持會做事的魏明谷。