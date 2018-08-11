東京奧運正名連署 花蓮站前揪響應

台灣東社、花蓮縣甄莉關懷協會今天起在花蓮車站前入口處設置東京奧運正名連署點。（記者王錦義攝）

2018-08-11 16:13

〔記者王錦義／花蓮報導〕民間發起的「2020東京奧運正名連署」，今、明兩天下午3點到晚上8點，在全國主要火車站及捷運站發起大型的實體連署點，花蓮地區由台灣東社及花蓮縣甄莉關懷協會等團體在花蓮車站入口處租攤位舉行，希望推動以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運的公投，目標是在8月底前完成28萬份第二階段連署。

2020東京奧運台灣正名行動聯盟、2020東京奧運台灣正名行動小組推動東京奧運台灣正名公投，主辦單位指出，「正名」不只符合奧林匹克主義的精神、有多國前例可循，台灣選手在戰後歷史上也曾以Taiwan名義參加奧運，理論與實務的正當性兼具；而「正名」並不會影響台灣選手的參賽權利，正名公投連署只是「申請改名」，不是直接「進行改名」，中華奧會和台灣選手參賽資格是可以脫鉤的。

台灣東社社長王敏禎說，「身為台灣人要說出自己國家的名字，竟然是那麼困難，請大家不要生活在虛空的世界，踴躍參加連署。」東奧正名就是要為台灣打開國際空間，讓將來的運動員能有尊嚴、光榮地以台灣名義參與國際賽事，整個公投的過程，對國內而言是民主的深化，但對國際來說則是看到台灣努力突破中國的封鎖。

公民投票是民主社會中展現最高民意的方式。去年底立法院三讀通過《公民投票法》修正案，降低公投各階段門檻、廢除公投審議委員會、落實「直接民主」的精神，修正案在今年1月初正式實施，象徵2018年是台灣「直接民主」元年，人民有權、也應積極就重大政策表達意見，促進台灣社會的公共參與，而「正名」議題正是重大政策之一。

除了這兩天全國串連，花蓮縣也有支持的民眾、機關團體加入實體連署點，13到20日每天下午2點到晚上8點，在花蓮車站入口處有連署點，平日則可到以下地點索取連署書：蕭美琴立委辦公室、縣議員莊枝財服務處、市民代表胡仁順服務處、台灣環境保護聯盟花蓮分會、東區瑪谷達璦長老教會、正當冰、孩好書屋、崩岩館、島東譯電所、玖柒零野兔咖啡、來+咖啡館等處。