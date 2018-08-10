全球百大影響力數位政府人物 唐鳳名列前20

國際數位公共政策平台「Apolitical」網站公布2018年「全球百大影響力數位政府人物」名單，台灣的行政院數位政委唐鳳榮獲前20大的殊榮。（資料照）

2018-08-10 21:40

〔記者李欣芳／台北報導〕為了表揚世界各地在「數位政府」領域努力的人物，國際數位公共政策平台「Apolitical」網站公布2018年「全球百大影響力數位政府人物」名單，台灣的行政院數位政委唐鳳榮獲前20大的殊榮。

Apolitical先經由超過100名專家的提名中，選出入選的數位政府專家、學者及公務人員，由來自全球的獨立評審來評選出決選名單。

Apolitical這次公布的百大名單中的前20大名單，除了台灣的行政院數位政委唐鳳，還包括澳洲總理麥肯滕博爾、韓國首爾市長朴元淳、迦納總統阿庫佛阿杜等人。

Apolitical指出，數位科技正在改變人們生活的各種層面，而在每個國家和各級政府中，公務首長也在研究如何在數位時代重新構想和建構「治理」這件事。而該網站從超過100位，來自數位政府專家、學者和公僕中，其中不乏知名並擁有廣大追隨者的領袖，也有從在改革政府體制中有所貢獻的無名英雄。

唐鳳回應說，「這個獎是頒給World’s Most Influential People in Digital Government，對我來說，這裡的People，不單是我個人，而是全台灣的人民」。

唐鳳表示，一路以來，台灣的公民社會與各級政府，在數位治理領域累積了值得驕傲的成果，相關的經驗與心得，也已成為我們與國際社會分享交流的重要素材。今年，數位治理的概念，更首次列入外交施政方針，顯示出我們對此議題的重視程度，不斷在提高，「今天這個獎項，是對整體社會努力的肯定，也是我們未來持續精進的激勵」。