小英出訪過境美國 藍營及中國團體將發動抗議滋擾

2018-08-10 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文週日將出訪中南美洲友邦，除了中國解放軍再度釋放相關軍事演習的訊息，外傳有中國統戰團體計畫要在美國時間12日前往蔡英文的下榻飯店外進行抗議，國民黨美西南支部等單位，也將會動員進行突襲式抗議滋擾。

綜合媒體報導，中國駐兩地總領事館動員「和平統一促進會」等統戰團體，規劃於美國時間12日，於總統蔡英文過境洛杉磯時，到蔡英文的下榻飯店外進行抗議示威活動，包含美國華人社團聯合會、美國華人聯合總會、世界越柬寮華人社團聯合會、美國華僑華人聯誼會、美國華人社團大聯盟、亞利桑那州促進中國統一聯合會、美國北京聯合會等眾多僑團也都響應。

《上報》報導，據知情人士透露，中方除了組織僑民組織遊行抗議活動，也透過中國全國政協外圍組織和統會等統戰團體，動員來自台灣的親藍僑社加入行動，甚至還特別成立「美國南加州各界華人華僑抗議蔡英文過境美國組委會」集結上述團體。

除了上述團體，中國國民黨美西南地區各黨部、南加州藍軍各大社團及僑界代表，於11日也將舉行記者會發表嚴正聲明，聲討民進黨執政以來違法亂政，背離中華民國及不認同九二共識。近兩年中國與泛藍僑團，在蔡英文過境美國時都會發動僑界進行騷擾式抗議，像是去年蔡英文過境舊金山時，抗議現場就曾出現五星旗與中華民國國旗並列的畫面。本次國民黨美西南地區黨部等團體，也會在訪團行程期間，進行各種突襲式騷擾。且為了避免國民黨與中國聯手的作法在台灣遭到輿論批評，紅、藍兩派社團各自舉行記者會，之後於12日當天才於訪團下榻的飯店外集結。

這項消息也引發PTT議論，紛紛在討論時酸說「kmt抗議什麼？反中華民國？」、「KMT也在島內作內應呢」、「還分甚麼紅藍，藍=紅」、「蔣光頭會氣到彈出來」、「早沒國民黨了 現在那個只是中國共產黨的台灣黨部」、「標題何必客氣寫紅藍，根本是國共聯手」、「國民黨不意外」等。