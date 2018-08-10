鄭朝方推第二版合體林智堅看板 楊文科這樣看…

2018-08-10 17:06

〔記者黃美珠／竹縣報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天發布跟新竹市長林智堅第二版「大新竹共好」的合體競選看板，還趁機酸了一下國民黨縣長參選人楊文科跟無黨籍新竹市長參選人謝文進日前的「聯合造勢」，揶揄楊文科「相信大新竹的選民已經一頭霧水。」楊文科則回擊鄭朝方既然已跟林智堅共好到第二版，那就先把新竹縣堆置的垃圾燒掉啊！何必等到選上縣長再做，這樣對他的選情加分不是加更大？

楊文科今天原本拋開昨天被外界放大檢視的所謂「雙文合作」的「大新竹共榮連線」，只是專心繼續他的「固本」工作。

楊文科還透過幕僚對外表示，他很開心在湖口碰到一名從鐵路局退休、黨齡將近70年的92歲鄉親鄧增港，對方竟然也秀出資深黨證，回應他最近在「一路走來始終如一」競選廣告中拿出的50年黨證，彼此惺惺相惜各自對黨的忠貞。

但是面對鄭朝方的揶揄，楊文科趁機鄭重澄清說，謝文進拜訪縣議會，他應縣議長張鎮榮的邀請到場，期間他沒有聽到任何人說「大新竹共榮連線」這個詞句，更遑論出自他的嘴巴。

楊文科說，做事情，特別是要主持縣政，心裡必須要有定見，不能人云亦云。如果只是聽街談巷議、媒體帶風向就一頭熱，這樣很容易被誤導壞了大事。

倒是他很好奇，鄭朝方既然都已經跟林智堅那麼要好，一起聯合競選，鄭朝方也那麼在意和關心新竹縣的垃圾問題，怎不立刻讓大家見識「大新竹共好」的能耐，立刻把新竹縣的垃圾清除掉啊？何必要等到當到縣長再來做？

鄭朝方陣營昨天說，繼第一版「大新竹共好」看板抓住民眾的目光後，2人第二版的合體看板已於日前在新竹市光復路段掛上。

鄭朝方陣營說，對於昨天楊文科跟謝文進同台宣示的「大新竹共榮連線」，對上鄭朝方跟林智堅的「大新竹共好」，不僅有藍綠對決意味，更已正式開啟大新竹地區的世代對決。

鄭朝方透過幕僚說，「大新竹」一起，是他與林智堅的承諾，「共好」，是他與林智堅的目標。他跟林智堅的合作基於同一個黨、同一個世代，他們擁有同樣的理念！倒是國民黨在新竹縣提名楊文科，在新竹市提名許明財，從新聞上我們卻看見楊文科跟謝文進聯合造勢，相信大新竹的選民已經一頭霧水。

鄭朝方進一步說，國民黨為了派系利益不斷上演分裂戲碼，在新竹縣分裂再分裂，在新竹市也分裂。

楊文科不跟同黨提名的參選人合作令人匪夷所思。邱鏡淳、楊文科、謝文進3人在新竹長期從政，擁有行政資源、掌管地方政府預算，選舉即將到來才「醒了」，發現大新竹的問題嗎？

鄭朝方說，大新竹的發展不能再由國民黨與舊世代的思維擺布。3年前新竹市民選擇林智堅當市長，讓新竹市成功改變，他相信新竹縣的選民，也會願意給新世代的鄭朝方機會，來改變新竹縣，讓大新竹真正共好。