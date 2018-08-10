每逢選舉表現就差 時力、公督盟籲立委們別再帶職參選

時立立委黃國昌（右）、公督盟執行長張宏林（左）等人今日召開記者會，呼籲立委應辭職再參選。（記者張嘉明攝）

2018-08-10 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌昨在臉書發文，呼籲立法委員參選縣市首長者應同時辭去立委職，民進黨議員高嘉瑜不久後也在臉書建議立委姚文智辭職參選，以展現勝選決心。時代力量今與公民監督團體召開記者會，提到每逢選舉會期，立委的表現多半下降，呼籲應從2018九合一選舉開始，擺脫「帶職參選」的習慣。

黃國昌表示，累積政治職位是無可厚非之事，但這與帶職參選是兩回事。以自己擔任立委的經驗來說，很難想像要如何兼顧競選縣市長和立委職責。黃提到，其實藍綠都曾要求對手參選人先辭職，2016年總統大選甚至喊出要對所謂的「落跑新北市長」發動罷免，但這樣的標準面對自家參選人立刻轉彎，最後的結果多半是選後再辦立委補選，不但增加公帑支出，投票率也僅三到四成。黃國昌遂呼籲在2018年九合一選舉立下新典範，登記參選縣市長者辭去立委，讓立委補選也能依法同時舉辦。

公民監督國會聯盟執行長張宏林說，此屆113席立法委員中，有5分之1至4分之1立委參加縣市長初選，讓人感到驚訝。且依據資料顯示，每逢「選舉會期」，立委表現確實有下滑趨勢，甚至有評價優秀立委因此掉到待觀察名單。張宏林強調，參選縣市長的立委不應拿國家給的錢來進行自己的選舉，有挪用公款的嫌疑，且這對小黨其實更不利，因為黨公職人數和資源皆比大黨缺乏。