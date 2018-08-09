賴揆解讀台灣前途決議文 勇哥：務實台獨勿淪口號？

2018-08-09 09:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對行政院長賴清德日前表示，務實台獨就是民進黨的台灣前途決議文，台灣是主權獨立國家、名叫中華民國﹔新勇哥物語今質疑，決議文中並無「台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國」的表述﹗﹖並提醒務實台獨不能淪為口號台獨﹖

勇哥物語的小勇今發問，身為民進黨員，詳閱1999年台灣前途決議文，並沒有賴揆在網路節目所說「台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國」的表述，到底是怎麼一回事？

勇哥說明，台灣前途決議文分前言、主張、說明三部分，「中華民國」4字只出現兩次，且是在最後的「說明」，既不在前言，更不在最重要的主張。除「說明」提及「我國不再堅持使用中華民國」，另一句是「台灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬」。

文字敘述確實沒有「名字叫中華民國」的表述，而是多了兩個字「固然」依目前憲法，也就是說在目前憲法未修改前，叫中華民國是不得已的，但對使用「中華民國」是有意見的，也認為對憲法的修制憲是未來努力目標。

就如同對憲法與大法官解釋容留「萬年國會」的存在，民進黨一直都不接受，照樣推動「國會全面改選」運動﹔最後國民黨不得不在多數民意壓力與民主改革浪潮下，被迫配合修憲完成。

小勇追問，賴揆說目前民間社團發動「日本東京奧運正名」活動，用台灣隊名稱也沒錯，對於民間力量推動，「這個我們都支持尊重，因為這是台灣社會很珍貴的力量」﹔真的不曉得對東奧台灣正名公投，所謂「務實台獨」是支持還是尊重？

勇哥解析，這你就不懂，這是閣揆可以自己決定的嗎？他能說與總統不一樣的意見嗎？