吉祥物被自家人惡搞？國民黨議員不爽嗆：金雞掰

2018-08-08 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨青年部為爭取年輕人支持，特別主辦「狂5夏祭國民黨吉祥物設計比賽」，並在100多件作品中選出前10強，其中一隻外型奇特、身上黏著一條藍蛆的雞最引起網友注目，按讚數和分享數遙遙領先其他作品。但身為年輕人的國民黨北市議員徐弘庭似乎不是很領情，怒嗆希望投票時可以「金雞掰」。

徐弘庭在臉書PO文諷刺，「TMD.....昨天看到這隻雞，腦袋瞬間一片空白，身體好像被雷打到一樣腰痠背痛！還好有這個酸痛軟膏！希望未來青年部投票的時候金雞只要掰掰，筋疾自然就掰掰唷」。徐弘庭PO文還附上藥膏的照片，說明「金雞掰」是取自「筋疾掰」藥膏的諧音，但似乎也意有所指暗嗆國民黨青年部。

國民黨票選吉祥物前10強中，7號「雞」的按讚數和分享數遙遙領先其他作品，網友討論度也讓其他作品望塵莫及。該吉祥物的作者指出，他認為雞象徵有朝氣，加上想讓牠看起來更逗趣且接近年輕化，所以決定讓人穿著雞的服裝，充滿精力的奔跑著，也象徵著國民黨帶著台灣不斷向前邁進。

針對7號「雞」的吉祥物作品，許多網友也紛紛在國民黨青年部粉專留言，「唯一支持第七號作品：『進擊的雞人』！」、「這是象徵國民黨寄生台灣嗎」、「希望可以把這隻雞命名為：虧雞」、「讚讚 顛峰之作 身為年輕人，這個圖真的大大增加我對國民黨的認同」，但也網友不滿地說「這難道不是黨內有人反串嗎」。