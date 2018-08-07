因應美中貿易戰 蔡英文：助台商回流、拚加入CPTPP

2018-08-07 19:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕因應美中貿易衝突等國際經貿動態，總統蔡英文今召開「對外經貿戰略會談」第六次會議。蔡總統會中裁示國安會與行政部門，協助在中國大陸的台商回台投資或移轉生產基地至新南向及其他國家或地區，對受重大衝擊的國內產業及個別企業給予必要協助，加速推動新南向政策，爭取加入CPTPP。

蔡總統裁示，為應對近來情勢的快速變化，國安會和行政部門應緊密合作，根據美中貿易衝突不同階段的發展，完成以下七點工作：

首先，加強各項情勢的掌握、分析及研判，包括美中貿易衝突及國際政經情勢變化、國內金融及總體經濟情勢，以及中國大陸政經情勢及兩岸關係變化等。

第二，精確評估及盤點美中貿易衝突對經濟、金融及產業的衝擊影響，尤其對國內產業及兩岸台商的衝擊影響，應依情勢升高，增加盤點的廣度、深度及頻率，務必全盤掌握產業及台商的動態狀況。

第三，穩定國內金融及經濟情勢。要預為評估各種可能的狀況，並盤點可用的政策工具及預擬因應規劃，以最充分準備，隨時應對外在變化，穩定國內金融及經濟情勢。

第四， 加強提供台商必要的協助。協助在中國大陸的台商回台投資或移轉生產基地至新南向及其他國家或地區，應擬定具體可行的協助計畫，有秩序地推動台商回台投資或移轉生產基地。

對受重大衝擊的國內產業及個別企業給予必要協助。若美中進入大規模關稅課徵及相互報復階段，一旦有國內產業及個別企業受到重大衝擊影響，政府應提供適時協助，以利其轉型或調適。相關機關應寬列預算以支應不時之需，必要時可成立一定規模的基金，以有效執行相關工作。

第五， 加速執行擴大內需各項計畫。擴大國內需求是因應出口受美中貿易衝突的最有效措施，各機關應盤點各項內需計畫包括前瞻基礎建設計畫、綠能、都市更新、社會住宅、長照2.0等執行情況和進度，加速推動、落實執行，以維繫內需動能，降低貿易戰對國內經濟的衝擊。

第六，對美中貿易戰及美國各項關稅措施所引發的各國基於防衛理由而採取的各種貿易保護及限制措施，相關機關應隨時注意其可能的影響，並根據WTO相關規範，適時採取必要的防衛措施。為避免貿易戰引發部分違規轉運情事，致使我國可能成為被報復對象，貿易主管機關應加強監測機制，並健全進出口管理，維繫應有的貿易秩序。

第七，加速推動新南向政策，爭取加入CPTPP。台灣加速在新南向國家佈局，分散出口市場及生產基地，可降低美中貿易衝突的負面衝擊。面對新的情勢，我們有必要賦予新南向政策新的階段任務，加大力道，加速落實。

蔡總統裁示，對於國安會報告所提三項建議，包括：「和目標國協商推動整合型經濟合作計畫」，組建「新南向青年軍」，以及「積極協助中小企業佈局新南向市場」，都非常重要，請國安會、行政院經貿談判辦公室會同各權責機關，盡速完成行動方案，經行政院核定後，付諸執行。

蔡總統裁示，國安會和行政部門應緊密合作，盡速提出國家中長期經濟戰略調整的方向和構想，討論定案後，由行政部門研擬推動方案，並加強社會溝通及共識凝聚，推進台灣經濟的轉型升級及永續成長。政府一定要全力以赴，絕不讓人民失望。

今天會議在總統府狀況室舉行，與會者包括副總統陳建仁、行政院長賴清德院長，總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、行政院秘書長卓榮泰、經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、政委鄧振中、農委會主委林聰賢、陸委會主委陳明通、央行總裁楊金龍、國安局副局長柯承亨、國安會諮詢委員傅棟成、經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮、總統府副秘書長劉建忻。會議歷時約120分鐘。