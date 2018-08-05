「貓咪週記」又被網友圍剿 姚文智：每週連載大家別急

2018-08-05 18:16

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智日前與黨籍議員參選人合拍定裝照，更帶愛貓Togi現身，但卻遭批曬貓之舉極不妥，尤其自曝過往養貓歷程，更惹惱貓奴，陷入「貓咪之亂」。「姚文智翻台北」臉書專頁今推出「Yao爸的Togi週記」，借貓咪之口嗆聲要「教訓鍵盤酸民」，結果反遭網友圍攻。姚今受訪表示，這是漫畫家朋友藉他的臉書平台發聲，尊重創作自由，未來漫畫也會每週連載，話題囊括貓咪、動物保護或城市發展，「大家別急」。

姚文智日前合拍定裝照，透露養過3隻貓，名字都叫Togi，第一隻是朋友所贈，但不幸某天誤食被毒死，後來朋友又送來一隻漂亮的貓，但太太懷孕後送給其他友人，現在的「Togi 三世」則是流浪貓，不過，姚當天曬貓舉動、抱貓動作及養貓歷程卻引起眾網友留言批判。

姚文智曾在廣播專訪回應抱貓方式沒問題，盼外界不要「睜眼說瞎話」，如今又推出貓咪週記，將養過的3隻貓畫成動漫，姚文智則化身為「Yao爸」。漫畫內容提到，「Togi三世」擬人化說出「欺侮Yao爸鍵盤酸民就讓我來教訓他們」，下方的角色介紹是「拿出可愛的貓咪衝鋒槍，站上第一線替Yao爸辯駁」。

至於「Togi二世」，則「傲嬌」（口是心非、外冷內熱）說「我、我才不寂寞勒！但你想見面也可以啦...」下方的說明則是「儘管愛往外頭跑的天性讓她離開家裡，然而總是期待與見面的日子」，似乎在幫姚文智送走Togi二世的行為緩解。

而誤食被毒死的「Togi一世」，則是高喊「我也要吃一口」，在角色介紹中寫著「有著看到甚麼新事物都先咬上去的習慣」，彷彿是在說明Togi一世誤食的原因。

談到漫畫來歷，姚文智受訪說，那是一個漫畫家好朋友創作的，對方也是貓奴，尊重他的構想，自己就提供一個平台，「他看到我的故事，想要借用我臉書平台」，希望透過連載方式，希望每週一篇，看看貓的話題，或是動物保護，以及整個城市發展，「這是他的初衷」，「大家別急」。