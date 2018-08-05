國台辦批「某些人無理取鬧阻通水」 陸委會：加害者顛倒黑白

「金泉通水」接水端在田埔水庫旁受水池舉行，台上的閘門轉盤就是引水儀式的啟動道具。（記者吳正庭攝）

2018-08-05 14:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕金門與晉江今天同步舉行通水儀式與通水典禮。中國國台辦主任劉結一出席晉江端活動，致詞時暗批台灣陸委會先前建議延緩舉行儀式，說道「台灣某些人出於陰暗政治目的，對老百姓吃水用水問題橫加阻攔、無理取鬧」。陸委會今天嚴厲譴責北京當局藉機以民生議題進行政治操作，意圖將兩岸當前困局歸責於我方，是「加害者顛倒黑白歸責被害者」。

兩岸通水今天上午在金門端與廈門端同步舉行儀式與典禮。由於中國日前粗暴拔除我台中市東亞青運主辦權，陸委會認為舉行通水典禮「時機不宜」，曾呼籲金門縣延期舉辦，但也強調如期通水，最後金門縣府決定將「典禮」改成「儀式」，仍在今天上午舉行。

劉結一在晉江通水典禮發表談話說，金門與晉江之間原是砲火相向，如今通水代表和平發展，他特別有感觸，「兩岸關係好，台灣同胞才會好」，要為金門還有兩岸同胞謀福祉。劉結一也嚴詞批評台灣某些人出於「陰暗的政治目的」，對老百姓吃水用水問題「橫加阻攔、無理取鬧」，反問「把廣大台灣同胞的福祉和切身利益置於何處？」劉結一強調，兩岸同胞的「民心不可逆、民意不可違」，這些人無視於廣大台灣同胞的利益，「必然自食惡果」。

陸委會：中國將民生議題政治操作

陸委會今回應則表示，祝福金門順利通水，但嚴厲譴責北京當局藉機以民生議題進行政治操作，意圖將兩岸當前困局歸責於我方。陸委會說明，政府高度重視金門民生用水，早在2013年就將自中國大陸引水，納入「供水改善計畫」中，經編列13.5億元經費完成相關工程，才有今日的兩岸通水。

陸委會：金門引水由我方買單

陸委會指出，金門引水由我方買單，不是免費贈送；但陸方將此商業行為列為惠台措施，並批評我政府阻礙通水，明顯將民生議題政治化，企圖製造台灣內部矛盾，遂其分化目的。

陸委會聲明，北京當局打壓東亞青運，嚴重傷害兩岸關係，我政府已強烈表達我方立場及台灣人民的不滿。此時兩岸舉行盛大通水典禮，和兩岸當前氛圍明顯背道而馳，但政府考量通水涉及金門民生，所以，在不改變既定通水時程下，建議金門縣政府緩辦通水典禮活動，已是我政府釋出的最大善意。

陸委會表示，北京當局一面打壓台灣人民參與國際活動，一面又對台拉攏，誰才是出於政治陰暗目的、人為破壞兩岸和平、損害人民福祉權益的始作俑者，國際社會及台灣人民都了然於胸。陸委會也批評，加害者妄圖以巧詞歸責被害者，顛倒黑白的作法，無法掩蓋事實真相，也無法冀圖所謂「心靈契合」。

陸委會重申，政府兩岸政策立場清晰一貫，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，堅定維護臺海和平穩定現狀，希望陸方理解我方所表達的最大善意。陸委會也強調，維繫兩岸和平穩定是雙方共同責任，並再次呼籲對岸應理性務實，尊重兩岸現實及臺灣主流民意，透過不設前提的溝通對話、化解分歧，務實就攸關人民權益事項溝通協商，才能開啟和平穩定、互利雙贏的未來。

（更新時間：14:36分）