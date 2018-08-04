蔡其昌偕選將 邀兒童劇團大里演出

2018-08-04 17:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院副院長蔡其昌與民進黨提名大里、霧峰區市議員參選人林德宇今日共同邀請知名兒童劇團「小青蛙劇團」來到大里兒福館演出「糖果屋」，現場有近千名的親子一同觀看，而生動活潑的演出讓親子們一同享受一場精采難忘的兒童劇。

「2018幸福親子藝文季」已邁入第4屆，過去蔡其昌都是在海線舉辦，由於大里、霧峰區市議員參選人林德宇，是兩個孩子的父親，向蔡其昌反映，希望在暑假增加大里霧峰的親子活動，特別協調在屯區增場，讓屯區的親子也能一同參與藝文活動，因此蔡其昌今年便首度從海線跨區來到屯區舉辦。

小青蛙劇團演出的「糖果屋」是以大型人偶互動為特色，藉著一座由香氣撲鼻的麵包、繽紛多樣的糖果、清脆可口的餅乾、濃郁的巧克力糖衣等所建造而成的七彩糖果屋，並加入蛀牙蟲角色，以讓觀眾認識正確的衛生保健觀念、均衡飲食習慣、危機處理能力等，種種貼近日常生活的場景，也讓親子更有參與感。

蔡其昌表示，4年來，藝文季越辦越盛大，就是希望所有的大朋友、小朋友一起到每個場次享受屬於孩子們的盛夏藝文饗宴。

不打口水戰，蔡其昌肯定林德宇對親子議題的用心，相信林德宇未來在市議會一定是年輕爸媽及小朋友們的最佳代言人。

林德宇表示，身為兩個孩子的爸爸，相當在意孩子們的成長與學習環境，更深刻體會父母養兒育女的辛苦與付出；期望未來能夠打造讓大里霧峰的孩子們擁有更友善宜居的生活環境，軟硬體全面提升，包括增設具特色且適合兒童遊憩的友善公園設施，並媒合兒童相關表演團體來到大里霧峰表演，豐富孩子們的視野，增加親子共學共遊的時間與空間。

今日小青蛙劇團演出活動是由立法院副院長蔡其昌辦公室、社團法人台中市海灣故事文化創意協會、市議員參選人林德宇競選服務處聯合主辦。