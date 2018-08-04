盧秀燕回應「酸雨污染淨土說」 強調農友主動提起

2018-08-04 13:59

〔記者歐素美／台中報導〕立委盧秀燕日前上梨山考察提及酸雨問題，和平區代表會副主席羅進玉質疑盧為了選舉，操作酸雨污染梨山淨土，可能造成觀光客對梨山旅遊卻步，令人遺憾；盧秀燕今天在大雅掃街時對此回應指出，那是農友主動提出來，未來其若擔任市長，將加強空污防治，並強調「不管民眾的聲音多麼微小都要重視，這是我的態度」。

盧秀燕表示，酸雨影響果樹結果率是她上梨山召開座談會時，農民主動提出來的。她說，上梨山考察主要是探討道路交通及農作物滯銷的問題，因這兩年兩岸關係不太好，很多農產品盛產，今年天氣又很好，以致於農產銷售稍微受到影響，影響農友的收入。

盧秀燕說，梨山最大的幾個問題，第一個是交通，怎麼樣有一個安全通暢的道路，這是未來我們要特別注意的；第二個有關銷售的問題，因梨山有很多農作物，若滯銷當然會影響農友收入；第三個是觀光的問題。

至於酸雨的問題，是座談會中有當地農民主動提出來，希望政府能關切這個問題，因現在很多農作物都必需經過檢驗，如果有酸雨的問題會造成檢驗不過，希望政府能加強空污防治。「未來我有機會擔任市長的話，空污防治也是我們非常重要的項目」，空污防治好了，不僅可以照顧市民健康，農友反映的問題也可迎刃而解。

針對市府依據中央氣象站的監測資料指出，梨山地區雨水PH值並未到達酸雨的標準，盧秀燕則說，「只要人民提出的意見市府都要重視，不要看不起民眾的意見，如果民眾提的問題，政府都不以為然的話，我覺得人心會思變，不管其聲音多麼微小都要重視，這是我的態度」。

對於盧秀燕的說法，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，各界都認為今年梨山水蜜桃大豐收，農業局也估計產量較去年增加2成左右，當市府積極幫忙促銷、農民忙於將高品質水蜜桃擺架上市之時，盧委員卻反而指稱梨山有酸雨，導致結果率下降，不僅與各界認知不同，且因恐影響當地觀光，已經引起當地民眾莫大的反彈，甚至見諸媒體，建議盧委員身為民代，應該提供人民正確資訊，而不是刻意助長恐慌。