拉抬林右昌聲勢 賴清德明訪基隆

2018-08-03 19:54

〔記者林欣漢／基隆報導〕距年底地方選舉不到4個月，行政院長賴清德明天下午將赴基隆市視察東岸商場暨地下停車場促參建設、基隆市港再生標竿計畫，參訪正濱漁港色彩屋及祖孫館，為爭取連任的民進黨基隆市長林右昌拉抬聲勢。

賴清德成長的故鄉新北市萬里，與基隆市是共同生活圈，賴也曾說過對基隆有親切濃厚的感情，去年9月就任行政院長後，就到基隆視察大武崙溪防汛整備及工程，參加基隆產業博覽會。另外包括去年10月、今年過年時都曾到基隆慶安宮參拜，祈求台灣國泰民安、風調雨順，也向慶安宮主委、舅舅童永拜年；今年5月也到基隆參加校園防災演習，化身賴醫師為學子上反毒課。

根據網路媒體昨天最新民調，爭取連任的林右昌獲44.1%支持，國民黨提名的謝立功僅24.0%，雙方差距不小。行政院長賴清德明天將偕同秘書長卓榮泰視察基隆東岸商場暨地下停車場促參建設、基隆市港再生標竿計畫，參訪正濱漁港色彩屋及祖孫館，這些都是林右昌任內的政績，對林的選情有加分效果。

基隆東岸商場前身是停車場，2016年起由OT廠商大日開發有限公司接手經營，今年2月情人節正式開幕，整體環境煥然一新，每逢假日人潮爆滿。

正濱漁港色彩屋是基隆市府7月剛完成的色彩計畫，透過重新彩繪，碼頭沿線的十多棟漁村老屋蛻變繽紛，是近期很熱門的拍照打卡熱點。

6月開幕的祖孫館位於中正區調和市場2樓，分為「幼兒活動區」、「長者活動區」，以及適合長輩和幼兒一起活動的「代間共融區」，有積木、玩球、手作、說故事、皮影戲、料理等多種動、靜態活動，讓祖孫一同遊憩同樂的空間。