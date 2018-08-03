我方淡化金門通水反制中國 傳國台辦要大反擊

金門縣政府表示，自中國引水8月5日如期通水。（資料照）

2018-08-03 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕台中市原定明年主辦的東亞青運，在中國打壓下被迫停辦，陸委會日前要求金門縣政府以大局為重，暫緩8月5日的金廈通水典禮，不過金門縣府仍決定5日如期通水，但從原本的「典禮」簡化為「見證儀式」。今有消息傳出，中國國台辦準備「大反擊」，其主任劉結一將出席在泉州晉江的通水儀式，現場演說「怒懟」蔡政府。

原據了解，金門縣府決定5日照常舉辦自中國引水儀式，並淡化兩岸官方色彩，台灣、中國官方不會派員參加，由金門縣政府、地方鄉親自行辦活動，原本的典禮也簡化為「見證儀式」。

中國一手打壓 一手文宣統戰示好

陸委會副主委邱垂正日前表示，「水」是金門發展重中之重，中央樂見金門8月5日能「水到渠來」。但中國一手蠻橫打壓台灣，另一手又透過文宣統戰向台灣人民示好。為了抗議中國的打壓，不得不請金門縣政府、縣議會及金門鄉親，體諒政府維護國家的利益和立場。

《東森新聞雲》今報導，目前包括金門籍立委楊鎮浯、縣府工務處副處長、自來水廠副廠長等人將代表金門縣出席儀式，副縣長吳成典赴中，縣府已向陸委會送件，是否獲准仍未確定。

報導提到，有中國涉台人士透露，中國國台辦主任劉結一將出席在泉州晉江的通水儀式，並會發表演說「怒懟」蔡政府，演說內容為何，該人士說，劉結一可說「有備而來」、「請拭目以待」。