後備軍力堪憂！役男躲教召 3年1642人遭法辦

監院調查報告指出，我國後備軍人編管人數逐年遞減，後備軍力堪憂。 （取自國防部後備指揮部臉書）

2018-08-03 06:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕不少役男退伍後常以「出國」為由「躲教召」，監院調查發現，二○一五到二○一七年「因事出國」合計超過六萬一千人，占全部教召核免人數約七成七；而三年來因教召未到，移送地檢署偵辦者共一六四二人，最重被判六個月有期徒刑。報告直指，「國人憂患意識低落，敵情觀念淡薄，後備軍力堪憂」。

監院報告：後備軍力堪憂

監委林雅鋒、江綺雯調查後備軍人戰力，發現編管後備軍人從二千年占當時全國總人口數十五％，去年底降至十一％，未來十年也會逐年下降。原本退伍八年內，每兩年一訓，原則召訓四次，但自二○一五年起，國防部逕以行政命令改為八年內召訓二次，召訓維持既有施訓天數，頻率卻減少，戰時無法發揮應有後備戰力。

調查報告指出，國防部尚未就八年內「二年一訓」與「二訓換補」二者戰力差異，實施量化比較，而我國年度教育召集天數較美國、以色列、新加坡等國差距甚大，加上今年開始實施軍事訓練役僅受訓四個月，受軍事訓練役者已非成熟可恃戰鬥員，如無配套措施將嚴重影響後備戰力。

因事出國免召 3年來占77％

監院統計，二○一五到二○一七年教召，其中「因事出國」人數三年來雖已減少七六一六人、減幅三十二％ ，惟二○一七年仍占當年核免人數七十％。

報告指出，網路出現指導網民如何逃避教召巧門，問題嚴重性不容小覷，後備軍人如不能體會動員工作與國家安全間的依存關係，而排斥部隊各項召集動員工作，後備軍力堪憂。

逃避教召巧門遍傳 問題嚴重

此外，三年來因教召未到而移送地檢署偵辦計一六四二人，其中尚未判決七八○人、不起訴五八一人。刑事處分二八一人中，五十人被判二到六月徒刑、一五七人得易科罰金、十人獲緩刑、六十四人緩起訴。

去年就發生一名後備軍人收到教召令，佯稱報到日當天要前往澳門，並填寫免召申請書、切結書；但報到日當天他辦理出境，卻在免稅店逛半小時就入境，最後被移送法辦，並依「妨害兵役治罪條例」判刑二月、緩刑兩年。