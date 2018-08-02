賴揆：年金破產已成歷史名詞 勞保年改也要啟動

行政院長賴清德接受新聞台專訪時說，蔡總統考慮的是下一代台灣的未來，沒有受到選舉影響，堅定的去執行年金改革，現在改革已經完成，年金破產已經是歷史名詞。（資料照）

2018-08-02 23:45

〔記者李欣芳／台北報導〕軍公教年金改革已在今年7月1日起全面上路，行政院長賴清德今天接受民視新聞台專訪，節目在晚間播出，賴清德談到民進黨執政，完成前總統馬英九宣示要做，但沒有執行的年金改革，馬英九曾說，「年金改革今天不做，明天會後悔」，賴清德也說，行政院已經把勞保年金改革的修法送到立法院，這表示行政院的態度是希望勞保的年金改革也能夠啟動，而立法院也會去進行討論。

行政院版的「勞工保險條例修正草案」去年4月已送入立院，不過，勞保年改迄今未完成修法，由於勞保年改將使勞工退休所得替代率再降低，為了避免得罪勞工選票，多數民進黨立委主張年底，選舉前不碰勞保年改。

賴清德接受專訪指出，馬英九在2012年12月、2013年1月都召開記者會，宣示要拆解年金炸彈，但事實證明，馬英九最後沒有執行，因為馬擔心選舉，該做的沒有做，蔡總統考慮的是下一代台灣的未來，沒有受到選舉這個因素影響，所以堅定的去執行，現在改革已經完成，年金破產已經是歷史名詞。