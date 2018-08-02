呱吉批柯P「學姐陪吃飯」失言 柯粉暴怒砲轟

知名Youtuber「呱吉」批評，看到許多人護航說「陪吃飯」沒什麼，但是必須尊重每個人的意願。呱吉的說法遭到網路上的柯文哲支持者砲轟，（圖擷取自呱吉Youtube頻道）

2018-08-02 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲與麥卡貝合作的「一日柯P幕僚」已經突破900萬，柯文哲昨天建議「點閱破千萬，學姊陪吃飯」的言論惹議。知名Youtuber「呱吉」邱威傑批評，看到許多人護航說「陪吃飯」沒什麼，但是必須尊重每個人的意願。呱吉的說法遭到網路上柯文哲支持者砲轟。

呱吉今天在臉書上指出，他的工作室「上班不要看」，絕對不會要求員工「關關」和「阿傑」陪粉絲吃飯，如果這是員工自己提出的企畫，樂見其成。呱吉說，但是作為老闆，他不會拿部屬的私人生活做為公司的道具。

他表示，雖然不了解柯P這次說話的背後脈絡是什麼，但是看到許多人拚命護航說陪吃飯沒什麼，「覺得很鳥」。呱吉說，他也認同陪吃飯沒什麼，但必須尊重每個人的自由意志，老闆在公開場合承諾是很大的壓力，例如老闆向客戶保證把合約簽下去，就能和一名業務吃飯，「這不是超噁心的一件事嗎？」、「換成柯文哲講就沒事？」

呱吉也說，雖然相信柯P不是惡意的，就是這個年紀阿伯容易犯的毛病，他不會想嚴厲譴責，但也絕對不樂見這樣的言論被鼓勵，所以他對無腦護航感到很厭煩。

呱吉的言論隨即遭到柯文哲支持者砲轟，「這個人根本沒料又難笑」、「雜魚閉嘴」、「網紅果然腦袋裝屎」、「柯是建議麥卡貝」、「明顯想騙人氣，打回原形了啦」、「跟什麼風啦，無聊」、「他是建議一個活動啊，又不是命令」。

有網友甚至找出過去呱吉的工作室拍攝女員工「關關」時，雖然關關搖手示意停止，鏡頭仍然繼續拍攝，質疑「請問這是貴公司尊重女性的作法嗎？」

但也有人聲援呱吉，「其實柯這句話真的說的不好」、「我女性也柯粉，這話說出來女生真的會不舒服，但不管男女員工，都應該事先，詢問意願才行」、「都沒出過社會當過下屬啊？」、「不要再扯建議了啦，這種場合你建議就是要辦的意思，難道會不清楚？」、「長官的建議在台灣職場文化裡來說，常常會被超譯啦」、「老闆的建議對員工不可能沒有壓力啦」。