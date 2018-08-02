林佳龍民調大勝盧秀燕 中市府：保障選手權益

2018-08-02 12:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕兩岸政策協會最新民調，台中市長林佳龍處理東亞青年運動會遭停辦的表現獲57.6%滿意，年底市長選舉連任支持度43.2%、看好度48.9%，領先對手盧秀燕支持度24.4%、看好度23.3%。對此，台中市政府新聞局長卓冠廷回應，多數民意支持申復，市府會全力保障年輕選手的參賽權。

兩岸政策協會今日公布「2019台中東亞青運停辦民意調查」，其中，中國因台灣民間推動東京奧運正名公投而取消台中市東亞青主辦權，超過60%認為不合理。57.6%台中市民滿意市長林佳龍處理東亞青遭停辦的表現，不滿意僅22.7%。超過70%支持市府持續興建體育場館，超過80%支持林佳龍向東亞奧會提出申復。

民調也針對年底台中市長選舉進行調查，43.2%支持林佳龍連任，盧秀燕支持度24.4%；看好度方面，林佳龍48.9%，也大幅領先盧秀燕的23.3%。

卓冠廷表示，多數民意支持申復，台中市政府與中華奧會也已分別提出申復。市府一定會持續與中央保持密切聯繫，並繼續努力保障年輕選手的參賽權。

卓冠廷也說，台中市各東亞青年運動會的場館，多是修復既有的老舊體育設施，或是興建國民運動中心，這些場館均非一次性使用的建設，未來可做為選手訓練及市民運動使用。目前相關工程進度均按期程，會努力如期如質完成。

本次調查為兩岸政策協會委託大社會民調中心執行，於今年7月30日至31日成功訪問1070位成年人，95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。