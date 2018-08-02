美參眾兩院通過國防授權法 支持強化台灣軍力

美國參眾兩院通過2019財年國防授權法案，只待川普總統簽字後即可成為法律。圖為九鵬基地射擊愛國者二型飛彈。（資料照，國防部提供）

2018-08-02 07:13

待川普總統簽字後即可成為法律

〔駐美特派員曹郁芬／華府1報導〕美國參議院今天通過2019財年國防授權法案。由於眾院已在7月26日通過兩院協商版本，支持強化台灣軍力戰備等友台條文都獲保留，只待川普總統簽字後即可成為法律。

其中第1257條為強化台灣軍力戰備

參院今日以87票贊成、10票反對表決通過兩院協商版的2019財年國防授權法案。其中第1257條為強化台灣軍力戰備。

主要內容為防禦評估，國防部長經與適當的台灣對口諮商後，須對台灣軍力進行全面性評估，尤其是台灣的後備軍力。

該項評估須針對下列領域：人員管理及軍力發展，尤其針對後備部隊。招募、訓練及軍事計畫。指揮、管制、通訊及情報。科技研發。國防物資採購及後勤。戰略規劃及資源管理。

法案規定，在立法生效日後一年內，國防部長經與國務卿諮商後，須向國會的適當委員會提交這份防禦評估報告。報告還應提出包括運用適當安全合作職權在內的計畫，以便美國落實清單上任何相關建議事項；擴大美台兩軍資深層級的軍事交往及聯合訓練；支持美國對台軍售及其他裝備移轉，尤其是發展不對稱作戰能力。

法案第1258條則以國會意見方式指出，「台灣關係法」及「六項保證」都是美台關係的基石。內容包括：

美國應強化與台灣的防衛及安全合作，支持台灣發展亟需的防衛軍力，以維持充足的自我防衛能力。

美國依據「台灣關係法」，應經由對外軍售、直接商售及產業合作，強力支持台灣獲得防禦性武器，並著重不對稱戰力及水面下作戰能力。

此外，美國應確保及時檢討與回應台灣提出的軍購需求，以改善對台軍售的可預測性。

國防部長應推動國防部的交流政策，以強化台灣安全，包括推動與台灣進行實戰訓練及軍事演習的機會；依據「台灣旅行法」推動美台資深國防官員及軍事將領的交流。

美國及台灣應擴大在人道救援及救災方面合作；國防部長應考慮支持派遣一艘美國醫療船訪問台灣，做為年度「太平洋夥伴」任務的一部分。