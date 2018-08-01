換將傳聞不斷？ 姚文智：從來沒聽過

姚文智到場受訪談到近日換將傳聞不斷，他說，與黨籍議員參選人定裝照都拍了，「從來沒聽過，謝謝。」（記者周彥妤攝）

2018-08-01 21:46

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市議員江志銘今晚舉辦募款餐會，黨籍市長參選人姚文智、台中市長林佳龍均受邀，盼共同拉抬聲勢，不過最後林佳龍並未現身。姚文智到場受訪談到近日「換將」傳聞不斷，他說，與黨籍議員參選人定裝照都拍了，「從來沒聽過，謝謝」；至於林缺席，江志銘強調，大家都忙於選舉行程，沒有特殊原因。

姚文智受訪談到是否會爭取林佳龍支持？姚說，會爭取所有好朋友支持，不管鄭文燦、林佳龍，民進黨中生代、野百合世代，相信他們市政成績很好，一定有值得我們學習的地方，但相信自己當台北市長，會跟他們一樣好。

至於為何近日沒有公開行程？姚說，一樣在跑基層，也有相關市政議題研討正在緊鑼密鼓進行，如大巨蛋合約、交通、都市景觀。

有記者問，近日換將傳聞？姚則說，與黨籍議員參選人定裝照都拍了，「從來沒聽過，謝謝。」陪同姚在旁的江志銘也說，才剛拍完照，8月3日總統就要授旗。

江志銘受訪表示，林佳龍是他過去在總統府服務的同事，很早就邀約林，但最近大家都在忙選舉行程，分身乏術，林缺席並無特殊原因。