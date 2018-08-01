互別苗頭？ 國民黨在竹縣開中常會、林為洲公布領先民調。（記者陳志曲攝）

2018-08-01 16:04

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨中常會今天下午移師在新竹縣舉行，國民黨立委林為洲也選在今天下午於立法院公開他自己做的第2波民調，頗有互別苗頭的意味。

林為洲自己委託民調公司所辦的第2次民調，是在7月25日到7月30日舉行，有效樣本數是1074人。這次的黨內互比，林為洲、楊文科各自獲得31.0%和20.5％，比起6月19日到6月21日所做的首波，林為洲33.8%、楊文科20.0%，林為洲小幅滑落，楊文科則逆勢增漲，但增漲得不多。

林為洲陣營對此表示，雙方的消長應該都在誤差範圍之內，但仍顯示林為洲的民調領先楊文科很多。

黨外互比上面，林為洲的支持度這次拿到了32.0%，比民國黨的徐欣瑩28.3%高，更遠遠甩開民進黨鄭朝方6.7%。同樣是黨外互比，楊文科拿到25.9%，輸給徐欣瑩的30.5%，也贏鄭朝方的7.2%。

在黨外互比的表現上面，林為洲在第1波自辦民調中是28.5%，楊文科是21.3%。林為洲陣營認為除了2次民調，他們都贏過國民黨提名的楊文科外，經歷過了提名爭議的這些風風雨雨，這次的民調結果更顯示選民的表態度有增加，林為洲才是鄉親心中的首選。

林為洲受訪說，從2次的民調數據可以看到，國民黨的選戰越來越難打，如果提名他，本來可以贏很多的，現自就是他代表國民黨參選，也只能小贏徐欣瑩。至於楊文科的部份更慘，從原來贏3個百分點的，現在變成輸給徐欣瑩，這是國民黨自亂陣腳所致！

林為洲說，這波民調的出爐算是他依照國民黨去年制定的遊戲規則爭取提名的「臨界點」，他已經完成了整個依照原來法定程序爭取提名的過程，未來他可以邁開大步正式走自己的路，參選到底。（更新時間：16:16分）

國民黨立委林為洲今天下午在立法院公開他自辦的第2波民調結果。（圖由林為洲陣營提供）