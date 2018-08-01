友邦ODA首例！我與海地可望於年底前簽署電網計畫

海地總統摩依士5底率團訪台，洽談雙邊合作計畫。（資料照）

2018-08-01 10:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕我與海地合作共識商談期60天今天屆滿。消息人士透露，我與海地啟動高階工作小組，磋商首都太子港電網建設計畫，談判已經進入最後階段，有望於年底前完成簽署，「雙方都希望越快越好」。若完成談判，則將是我國與友邦透過ODA模式合作的首例。

海地總統摩依士5月底訪台，與蔡總統舉辦雙邊會談、並簽署聯合公報。根據公報內容，兩國將在各領域加強合作，兩國元首也達成共識，成立高階工作小組，在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域之架構及新合作條件。

摩依士總統去年就任，在海地推動「改變列車」政策，優先計畫包括加強私人投資、農業現代化與促進基礎建設等，其中改善海地供電是主要執政目標之一。摩依士總統來台訪問時，曾參觀台電，關心台電電力機組的裝置容量等資訊；他當時並表示，海地目前仍有少於3分之1的人民能夠享有電力，需要800MW的的供電量。

對於海地的需求，蔡總統當時回應表示，海地重視的輸電網計畫會是雙方合作重點。外交部本月則說，我方在過去兩個月內，已派遣專家團前往考察，對方也提出整體評估給我方參考。

如今60天已經期滿，據消息人士透露，高階工作小組已經啟動，我高層近期曾訪海地，就合作內容進行磋商，「工程約都是玩真的」。我方目前與海地進行磋商的主要項目為首都太子港的輸電網計畫，內容包括興建新變電所、改善現有變電所功能、電力輸配線佈建，我方也將培訓海地人員自主維修人力。

電網計畫則將透過政府開發援助（ODA）模式進行，由我商與海地政府簽約承建、海地政府向我方商業銀行貸款、再撥款給我商。若完成談判，將是我國透過ODA模式，結合台灣公私夥伴關係資源與友邦合作的首例。

據了解，合約談判已經進入最後過程，雖海地方面曾向海地媒體表示台灣將提供1.5億美元（約新台幣45億元）的貸款協助電網計畫，不過消息人士不願透露目前雙方談判合約的數字細節，僅強調「雙方都希望越快越好」，可望在今年底前完成簽署。我方團隊評估相關工程至少需要24個月工期，摩依士總統則希望在2022年前、其任內能兌現對海地國民的承諾。

不斷挖角我友邦的中國去年也曾向海地出手，不僅在一帶一路框架下，提出20億美元的基礎建設援金，也曾承諾在太子港建設600MW的電廠、新市政廳、市場、千套公寓與太子港周邊鐵路等。海地在我方聯合其他海地主要援助國出面勸說後，才穩住與我邦交。

為了顧盤護邦，消息人士也指出，政府正在「做一些事情」，將透過公私合作（PPP）模式，一起到邦交國強化投資，方向包括工業、農牧、基礎建設等，強化我與友邦互動關係。