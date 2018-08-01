中國霸凌航空業、矮化台灣 美媒痛批「政治侵略」

中國施壓要求美國在內的44家國際航空公司在25日前改變網站中對台灣的標示，美國航空公司等也在期限前調整有關台灣的標示。（路透資料照）

2018-08-01 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國施壓要求美國在內的44家國際航空公司在25日前改變網站中對台灣的標示，美國航空公司等也在期限前調整有關台灣的標示。美國媒體批評，中國的這種「政治侵略」行為，宛如冷戰時期的宣傳手法。

《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）最近以「中國霸凌友善的天空」」為題發表社論指出，中國政府要求聯合航空、美國航空和達美航空等國際航空公司，改變他們官網對於台灣的標示，假裝台北不再是台灣的首都。自從「台灣」被業者刪除後，台北在訂票系統上就像是在漂浮在太空中。

社論表示，白宮5月用「歐威爾式胡言亂語」批評中國政府的行為，但《芝加哥論壇報》難以確切描述北京的行為，霸凌、勒索、脅迫和「地緣政治的蠻橫無理」，或許都可以來形容北京的行為。

文章提到，中國這次象徵性的力量展現，具有冷戰時期宣傳戰的味道，但北京不是只玩地圖遊戲，中國長期以來一直挑戰美國在太平洋地區的地位。中國在南海填海造島、部署軍事設施，就可以看出對該地區的野心。

《芝加哥論壇報》說，台灣是一個自治的民主國家，是美國與中國的重要貿易夥伴，和美國更有著安全防衛的關係。這次中國對台灣打壓，要求國際航空公司改變對台灣的標示，歐洲公司溫順服從，美國航空公司試圖拒絕，但中國威脅取消其落地權和封鎖網站。如果美國政府和美國企業要反擊，必須做出更大的努力。

文章最後說，中國打壓台灣的行動明確表達訊息，霸凌航空公司、矮化台灣的身份是一種政治侵略行為，這樣的行為反而會讓與中國做生意的美商主管認清，中國政府不值得信任，「現在，每當他們查亞洲航線圖時，他們都會得到這樣的額外提醒。」