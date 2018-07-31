陳其邁和丁守中越來越像 韓國瑜：我好像民進黨提名的

2018-07-31 12:50

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜今至台北召開記者會，推廣高雄觀光，韓也在記者會上提到，高雄選戰越來越熱，這次選戰會五五波，還開玩笑說，國民黨台北市長參選人丁守中跟民進黨高雄市長參選人陳其邁越來越像了，「我好像民進黨提名的」。

韓國瑜今北上台北召開記者會，推廣高雄觀光，他表示，今年高雄觀光業特別蕭條，比去年同期少30%，希望全國各地民眾能到高雄參與觀光旅遊、享受美食，也用行動表達對高雄的支持。

韓國瑜在接受媒體詢問時，被問到對手可能攻擊他常往台北跑？韓國瑜表示，他並不擔心，國民黨的選舉狀態非常辛苦，要人沒人，要錢沒錢，他這場選戰國民黨如果把劇情變成愛情文藝片，國民黨必敗，變成警匪槍戰片，或許還有一搏本錢，他必須南北兩路奔跑，把論述講出去。

韓國瑜也誇讚陳其邁「根扎很深」、「一表人才」，如果高雄市民對現在的經濟狀態、城市競爭力都滿意的話，陳其邁百分之百會當選﹔但如果市民對現狀不滿意，認為產業蕭條、經濟動能不足、年輕人留不住，那這次選舉就會五五波。

韓國瑜指出，明年高雄市的立委會少一席，原因在於人口外流，高雄又老又窮，這「騙不了人」，如果現在還要告訴人家說高雄是幸福城市，只是自己欺騙自己，只有勇敢面對問題，才能找出解決問題的方式。

對於近期高雄市長選舉的民調，韓國瑜說，民進黨大概希望是100比0，「我本人這一票也會投給陳其邁」，民調到最後大家眼睛都花了，但高雄的選戰幾十年來沒有這麼熱呼呼過，以往都是冷冰冰、靜悄悄就打完了，代表民調很接近，還有3個多月，「慢慢拭目以待」。

媒體也詢問，陳其邁近期叫陣、丁守中也有向台北市長柯文哲下戰帖，韓國瑜說，他跟便利店一樣，隨時都在等著，還開玩笑說，丁守中和陳其邁越來越像了，「陳其邁好像國民黨提名的，我好像民進黨提名的」，就像孫悟空大鬧天空，想什麼就講什麼。