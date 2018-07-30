金門8/5通水議會不知情 議員暗諷盼勿變「蚊子管」

金門縣議會議長洪麗萍（左五）、副議長謝東龍（左四）與縣府秘書長林德恭（左三）等多位議員，宣示支持盡快完成自中國引水。（記者吳正庭攝）

2018-07-30 22:57

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會今天指出，縣政府片面宣布8月5日自中國通水，「議會攏嘸人知」，根本是藐視議會，令人不解的是，屆時通水儀式舉辦後中國是否會如期通水，縣府也不知道！

議長洪麗萍、副議長謝東龍等議員一致強調，不論議會內部還有其它不同聲音，但通水是民生議題，議會一定站在鄉親這一邊，全力支持通水。

「問了10位議員，至少有9位不知道。」洪麗萍極為不滿地指出，縣府對外表示8月5日舉辦通水儀式，根本沒知會議會，「別人我不曉得，至少我身為議長都不知道」、「對議會有欠一分公道」。

洪麗萍展現難得的霸氣，幾度要求不請自來、又想發言的縣長陳福海「你先不要說」。

洪麗萍以前幾年「夏張會」在金門舉行，台聯黨到場抗議為例，在當時縣政府不便出面的同時，縣議會就跳上第1線「當靠山」；就像現在遇到地方和中央意見相左，「難道不需要金門最高民意機關幫忙背書嗎」？

縣議員許建中怒批縣府「是在趕什麼」、「典禮有那麼急著辦嗎」？幾度不滿縣府回應態度，氣得中途離席。

議員唐麗輝質問「典禮和通水是不是綁在一起」、「如果典禮不辦、水是否會進來」、 「我們是擔心通水儀式的按鈕按下去，萬一水不來怎麼辦」？想了解縣府是否已和中國取得通水的承諾。這「按鈕題」，讓縣自來水廠長許正芳在未取得中方最後確認前一時難以回答，表示「我不曉得」、「這我無法回答」；唐麗輝強調，只要按鈕下去水會通，得罪中央也不怕，繼續要求縣府釐清。

眼見所屬的回應無法滿足議員，一旁的陳福海急得跳出來說「怎麼搞得，這也不會講，儀式要辦才會通水」、「沒有儀式怎麼通水」。

議員楊永立、洪鴻斌口徑一致，認為沒有必要和外界打口水戰，其它事情可以放下，支持縣政府如期通水的決定。

議員許玉昭、李誠智、王碧珍等也發言要與鄉親站在同一陣線。

洪麗萍說，請縣自來水廠到會舉辦「自大陸引水工程通水說明會」，就是因議員有共識，建議盡快完成通水，以免兩岸氛圍瞬息萬變，導致這些海底管線閒置、最後淪為「蚊子管」，犧牲掉金門的權益。