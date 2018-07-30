為何不挺徐欣瑩、改挺楊文科？ 宣明智這樣說...

竹科大老宣明智今天下午以楊文科顧問團總團長名義，對楊文科輔選團隊說明他不挺徐欣瑩、挺楊文科的理由。（記者黃美珠攝）

2018-07-30 17:29

〔記者黃美珠／竹縣報導〕竹科大老宣明智今天以國民黨新竹縣長参選人楊文科競選總部顧問團總團長身分，在楊文科競選團隊的首次輔選會報上亮相。

他說自己是民國黨員沒錯，當時是基於徐欣瑩年輕又是其交大學妹，想鼓勵更多年輕新血參與政治，所以鼓勵她選立委，還允諾她黨員有10萬人時他就加入民國黨成為黨員。

但後來她跟親民黨主席宋楚瑜搭檔選總統、副總統，宣明智說，他認為徐欣瑩把黨的定位和焦點迷失掉了、很可惜，畢竟民國黨是從國民黨離開的，它應該就是有「革新求進步」的心和大格局。

宣明智說，現在國、民2黨的民意支持度加起來都不過半，這是很大危機的訊號。有新的、國家級的政黨出來應該給予支持，但是這樣的政黨如果定位在地方首長的選舉，檔次嫌太低了；選過副總統的人跑來選縣長，他覺得「不太對事」。所以當楊文科來找他談說自己想要選縣長後，他就告訴徐欣瑩說他會支持楊文科。

其次，他確實有去拜訪國民黨主席吳敦義，但他身為竹科廠商同業的顧問，就是把大家這麼多年來，藍綠立委對竹科正面、負面；公開或私下關切所造成的效應等，跟同業公會其他代表一起藉著拜訪的機會提供吳敦義参考，並非他個人意見。竹科同業們所做的建議，要的無非就是希望國民黨的提名人選能幫助竹科的持續進步和發展。

所以竹科給楊文科的支持是整個竹科同業公會夥伴們討論過、白紙黑字的決議，不是他個人的。

宣明智也對所有在座輔選幹部說，民進黨因執政不力，所以拿他、民國黨等炒作，甚至衍生出國民黨有「2個太陽」說，消費國民黨、製造可消費國民黨的議題，以淡化自己的難處。

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