蘇嘉全結束訪歐：台灣因民主結交眾多深厚友誼

立法院長蘇嘉全（左）訪歐指出，台灣因民主、自由與人權，獲得許多深厚與堅實友誼（圖擷取自蘇嘉全臉書）

2018-07-30 13:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院長蘇嘉全昨結束為期十天的歐洲拜訪行程，他在臉書貼文表示，外出拜訪政要期間，彼此談論最多的話題「就是民主、自由與人權」，因為這次行程，讓他親眼見證，台灣因民主、自由與人權，獲得許多深厚與堅實友誼；蘇嘉全也說，在以人民意志為依歸的世界中，「我們並不孤單」。

蘇嘉全昨在臉書貼文指出，這次的歐洲行，一路拜訪英國、瑞典與法國，在英國拜會了西敏民主基金會、英國國會上下議院，以及自由民主黨「全國自由俱樂部」；抵達瑞典時，與瑞典「台瑞國會議員協會」Cecilia Magnusson議員會面，雖然正值休會期間，訪團仍然在Jan Lindholm議員陪同下參訪瑞典國會；在法國期間，則與國民議會 Marc Le Fur副議長及國民議會「友台小組」主席Jean-François Cesarini進行會晤，同時受主席Jean-François CesariniMarc邀請進入議會現場。

蘇嘉全強調，即使現在台灣的國際處境備受打壓，險阻重重，但台灣深植人心的民主價值，早已聞名全球；此行最大的收穫，就是讓他體悟到台灣若要被世界所看見，國會外交就是一列直達目標的特快車。