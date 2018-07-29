賴揆抬轎助選南投縣長 讚洪國浩「堪比媽祖、城隍」

行政院長賴清德（中）到南投配天宮替民進黨南投縣長參選人洪國浩（右）助選。（民進黨南投縣黨部提供）

2018-07-29 19:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕行政院長賴清德今到南投縣南投市配天宮，替民進黨南投縣長參選人洪國浩助選，並參拜廟內的媽祖、城隍爺；賴揆大讚，洪之前擔任南投農田水利會長，修復能高大圳嘉惠農民，精神如同媽祖救苦救難，而後擔任草屯鎮長，不僅還清上億債務、還有盈餘，同樣符合城隍爺堅持正義、良心做事的情操，呼籲南投縣民支持洪，對縣長選情有信心。

賴清德表示，有關中興新村活化，除國發會已成立活化辦公室，未來相關部會也將進駐；對於農民福利權益，在蔡培慧、洪國浩的建議下，政府也將開辦農業職業保險，若是沒有土地所有權的農民，但確有實質耕作，也將納入農保資格；關於偏遠地區的民眾，洪也建議推行幸福巴士，降低偏鄉不便，政府也會著手規劃。

賴也讚許洪於南投農田水利會長期間，主張修復在九二一震後損壞的能高大圳，其關懷農民的用心，與照顧弱勢的精神，就跟媽祖一樣；而後在草屯鎮長任內，當時公所負債1億8000萬，但到現在不僅還清債務，鎮庫還有5億多元，顯見施政效率，以及把錢花在刀口上的堅持，同樣符合城隍爺堅持正義，憑良心做事的精神。

洪國浩則說，各界關心中興新村活化，在行政院的重視與資源挹注，可望讓中興風華再現，關於南投的政見他也與中央密切聯繫，在當選後，中央、地方資源相互合作，將讓南投走向更寬廣的舞台。