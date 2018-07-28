台北市長選戰時力挺誰？ 林昶佐：不排除最後投票前決定

時代力量台北市黨部主委林昶佐強調，目前並不會特定支持哪位市長候選人。（記者黃建豪攝）

2018-07-28 16:26

〔記者黃建豪／台北報導〕時代力量台北市中山、大同市議員參選人林亮君的競選總部今天正式開幕，時力主席黃國昌、台北市黨部主委林昶佐都到場，但因台北市長柯文哲受邀出席，民進黨姚文智卻缺席，讓時力遭質疑挺柯P。對此，林昶佐說，姚文智因為行程忙碌才無法到場，時力雖不排除在最後投票前，會決定應該要支持誰，但現階段都還在溝通階段。

林昶佐指出，時代力量在台北最重要的，是怎麼讓5席議員參選人進入議會，對於現任市長、市府、市長候選人，都會從開放態度就市政議題來討論，不管是認同、不認同都希望有更多討論。至於是否支持柯文哲？他重申，現在不會用這樣的方法，針對與市長有彼此認同的議題，要共同發聲沒問題，但就議題有不同看法的地方，也希望有更多的溝通。

然因，林昶佐曾公開嗆柯文哲「甲賽」，如今卻找柯P站台，被質疑為了募款，才想借用柯文哲聲勢的狀況？林昶佐說，這他不以為意，相信柯文哲對他也很瞭解，他對柯一向都是認同的地方就支持，不認同的地方，不管私下或公開都會直說，因為他不是冠冕堂皇的人。

至於時力在這次選戰中，是否想「白綠通吃」？林昶佐回應，對時力來說， 在選舉過程中，本來就是要爭取越多的支持，他選立委的時候，就連國民黨議員、里長都保持友善互動，因此，對於各式的解讀，他都不以為意，最重要是時力的5名台北市議員參選人，也會持同樣的信念，以友善、開放態度，爭取越多人的支持。

另就姚文智曾公開呼籲「大綠、小綠都是綠，在選舉上雙方應該分進合擊 」狀況。黃國昌也也撇清稱，他們已經說得非常清楚，時代力量從來就不是小綠，若他們把自身看為小綠，要如何呼喚全台灣的年輕人，跟著他們走新政治的道路。

林亮君說明，今天是因為姚文智行程緊湊的關係才沒辦法到現場，她從上週就多次致電姚文智辦公室邀請，直到今天上午11點也有最後確認，姚文智雖無法到場，但有致贈花籃。