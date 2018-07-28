丁守中公開對柯、姚下戰帖 邀6大主題電視辯論

2018-07-28 11:08

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今早出席基層活動，會前受訪時先是批台北市長柯文哲以帳面數字美化政績，再酸民進黨台北市長參選人姚文智只會操作意識形態，認為選戰應要回歸市政議題；丁堅定表示，「我在這邊對兩人下戰帖」，針對都市更新、社會住宅、老年福利、托兒育幼，及北市的創新創業與台北招商引資，分別進行6次的電視辯論。

丁守中今早一席橘色polo衫配卡其褲，打扮輕鬆出席松山信義區里民活動與前台北縣長周錫瑋同台造勢，並預告下週將與國民黨新北市長參選人侯友宜同台，現場台北市議員戴錫欽、應曉薇、王鴻薇、秦慧珠與台北市議員參選人王正德、王浩跨選區支持，現場多位眷村幹部與會。

丁守中受訪時表示，近期柯文哲以數字美化帳面、混淆視聽，凸顯個人的政見，欺騙台北市民；也看到姚文指，用意識形態、統獨與政治鬥爭的方式對台灣、台北的發展不利，現應該要回歸公共政策層面。

針對柯文哲近期勤跑國民黨基層，外界認為柯此舉在挖藍營牆角。丁回答，自己對軍公教警消、退休人員有信心。丁還說，國民黨近期除市政議題外，在基層聯誼會、社團與里長的活動也很好，都有傾聽基層心聲。

丁守中在活動致詞時還公開表示，上任後將恢復發放重陽敬老金，「還要補發今年沒發的」；並要增加育兒津貼，將提供新生嬰幼兒食物券、奶粉券，閒置教室也要做公托。

周錫瑋受訪時也積極為丁守中拉抬聲勢，先是痛批柯文哲3年多施政只拉抬了個人聲勢，讓北市發展落後新北市很多，但北市實在太有錢，光今年預算就比新北市126億元。