林右昌訪新竹300博覽會 林智堅全程導覽

基隆市長林右昌（左一）今受邀參訪，由市長林智堅擔任導覽員，全程向林右昌介紹新竹的歷史、在地特色、產業變遷及未來願景。（記者王駿杰攝）

2018-07-27 14:37

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府籌備已久的「新竹300博覽會」進入第7天，基隆市長林右昌今受邀參訪，由市長林智堅擔任導覽員，全程向林右昌介紹新竹的歷史、在地特色、產業變遷及未來願景。雖是正式參訪行程，但兩人都沒擺出距離與嚴肅感，反展現極高親和力，沿途向參觀民眾握手問好，讓不少民眾豎起大拇指。

林右昌今天上午10點40分抵達博覽會，當時場內已擠滿各年齡層的參觀民眾，非常熱鬧，他在林智堅的導覽下逐一參觀「光輝城市」、「酷暖城市」、「自造城市」、「不老城市」、「漫遊城市」與「超萌城市」6大展區，並和參觀民眾打招呼。

林右昌指出，他今天受邀參訪新竹300博覽會，了解市府擘劃的大車站計畫、動物園改造計畫與水岸空間改造計畫等，都讓他留下深刻印象，林智堅擔任市長期間，整個大幅翻轉城市景觀與都市水準。

林右昌說，他與林智堅都是年輕市長，今年兩人也一起獲得2018國家建設卓越獎，基隆與新竹市的人口、規模都差不多，因此兩人都有共同願景與目標，希望將城市打造成台灣新的都市發展典範。

林智堅表示，新竹和基隆都有共同的城市DNA，過去的基隆港、新竹州都是北台灣重要的城市，但長時間因為地方首長的關係，造成城市發展停滯，讓市民可望改變。

林智堅指出，他跟林右昌都是六年級生，兩人對城市發展的理念也相同，新竹市和基隆市的互動非常頻繁，因此兩人也常分享地方治理的成功經驗。

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