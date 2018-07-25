批國民黨沒自尊 王丹：甘心和共產黨站一起的都是垃圾！

針對國民黨及郝龍斌批評民進黨的說詞，王丹直言：「只要是甘心跟共產黨站在一邊的，不管是個人還是政黨，都是垃圾！」（王丹提供）

2018-07-25 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國蠻橫主導東亞奧林匹克委員會拔除我2019第一屆東亞青年運動會主辦權，民運人士王丹昨晚在臉書指出中共意在影響台灣大選，而且是「幫國民黨候選人助選」，而國民黨副主席郝龍斌在臉書批評總統蔡英文「兩岸對撞，您除了不斷嗆聲之外，台灣到底能獲得什麼好處呢？」王丹稍早也在臉書直言：「只要是甘心跟共產黨站在一邊的，不管是個人還是政黨，都是垃圾！」

王丹在臉書表示，自己昨天才說中共取消台中東亞青年運動會主辦權是變相為國民黨助選，結果今天郝龍斌就跳出來利用此事攻擊民進黨，「完完全全地坐實了我的分析。在此，特別向郝龍斌先生表示感謝」。

不過王丹質疑郝龍斌說法，強調郝指控民進黨對中國進行「不理性的挑釁」，是否可舉出實例？而郝龍斌迴避中共軍艦繞台及奪走我國友邦，顯然郝龍斌和國民黨選擇和共產黨站在一起，王丹質疑：「共產黨的邪惡舉世皆知，國民黨選擇與魔鬼站在一起，那國民黨是什麼？」

隨後王丹更批評郝龍斌：「郝龍斌問蔡英文『一直嗆聲，台灣得到了什麼好處？』能問出這個問題，說明在郝龍斌和國民黨的字典裡，根本就沒有『自尊』這兩個字。」最後王丹承認自己不喜歡國民黨，但他也反問「看了這樣的發言，你會喜歡這個黨嗎？」他更直言：「在我的是非標準中，只要是甘心跟共產黨站在一邊的，不管是個人還是政黨，都是垃圾！就這麼簡單。」