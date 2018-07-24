東亞青運取消 自選項目輕艇、自由車選手、教練錯愕

2018-07-24 19:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市東亞青運主辦權「被取消」，其中主辦城市自選項目輕艇及自由車選手為賽事，已特地移地中國集訓或出賽，今日聽聞主辦權被取消，教練與選手倍感錯愕。

台中市體育總會祕書長楊永昌嘆運動賽事因政治介入「被弄掉」，對全心苦練的選手不公平；尤其14項賽事各單項委員會在台中市爭取到主辦權後，各投入培訓選手已兩年，面對台中舉辦奧運等級的國際賽事，大家以把獎牌留在地主城市為目標在拚鬥。

楊永昌說，以今年台中市挑戰全中運一口氣拿125面金牌，比去年多出54面的成績，正是全力拚東亞青運的培訓能量所致，選手苦練多時，卻因政治介入，令人遺憾，也讓選手蒙受極大的損失，盼中國有「運動雅量」，讓運動賽事順利進行。

台中市爭取到東亞青運主辦權後，因主辦城市可自選兩項賽事，台中市自選輕艇與自由車列入賽事，兩項賽事選手及教練更卯足全力拚練，其中輕艇隊這月6日就前進中國移地訓練，自由車也在今日前進中國以賽代訓，不料傳出賽事變數，讓眾人極錯愕。

輕艇與自由車到中國移地訓練 主辦權卻被中國弄掉

台中市輕艇代表隊教練馬健銘指出，為了東亞青運選手準備2年多，有的甚至從國中就起步培訓，現在升上高中，為讓實力精益求精，10名選手寧願各自費5萬元移地訓練，乍聽到主辦權被取消消息，除了錯愕，他只能安撫選手繼續練習，大家還抱一線希望等待能有轉圜空間。

台中市自行車主委趙世崧指出，很多選手均自國中就拚命練習，就是希望能站上這場奧運級的賽事，這項變動對選手傷害太大，大家都在問「現在該怎麼辦」，只能讓選手不放棄練習，希望有好的結果。

台中市游泳委員會總幹事楊偉鈞指出，台中市游泳項目也被視為奪牌熱門，選手兩年來幾乎是清晨起苦練到晚上，因政治力介入讓主辦權臨時被喊卡，令人難過，選手心情更可想而知，只希望朝野團結，爭取逆轉可能。