民調高蘇貞昌近2倍？ 侯友宜：一時風、一時船

國民黨新北市長參選人侯友宜今天被問到媒體民調結果大贏對手蘇貞昌，侯友宜表示，民調只是參考，最終把票投進去才算數。（記者賴筱桐攝）

2018-07-24 18:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天出席地板滾球運動記者會時，被問到，今天媒體公布最新民調高於民進黨新北市長參選人蘇貞昌，且支持度是對手將近2倍，侯友宜表示，「一時風、一時船」，民調只是參考，最終要把票投進去才算數。

針對蘇貞昌今天批評「三環三線只有虛線」，侯友宜對此表示，「三環三線陸續在實現」，每一條都在做，環狀線第一階段軌道都做好了，淡海輕軌也在試車，三鶯線骨架已經架起來，「我們一步一腳印在做，希望把三環三線做得更好。」

至於蘇貞昌質疑八里自行車道做太慢，甚至說「不要再等了、直接換人」。侯友宜指出，北海岸的自行車觀光路線，新北市不斷在做，他說，老縣長提出觀光休閒策略，要記得一件事，「如果深澳燃煤電廠蓋下去以後，不要說九份、瑞芳，沿海觀光幾乎沒辦法發展，請記得國民的健康最重要！」侯提醒蘇，要發展觀光休閒前，必須先反對深澳燃煤電廠。

另外，媒體詢問TVBS最新民調，侯友宜的支持度為48%，領先蘇貞昌的29%。侯友宜說，「一時風、一時船」，選戰只有更加努力、賣力，把自己的角色扮演好，民調參考就好，「如果沒認真做好，現在高低沒意義」， 現在只是過程而已，希望選民給予更多支持力量，把票投進去，讓他贏得勝選。