餐廳稱禁雇潑漆學生 網友湧Google地圖把它洗成1星

2018-07-22 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市的一家餐廳昨（21）日在臉書上發文指出，永不錄用幾名包含台大在內的潑漆學生，臉書粉專立刻湧入大量網友給予指教，使店家關閉臉書，現在網友們轉戰店家在Google地圖的評論區，將其評分洗到1星。

餐廳臉書粉絲專頁昨日公然張貼潑漆學生個資，並表示永遠不會錄用他們到餐廳工作，並勸進其他同業跟進抵制，事件曝光引發網友砲轟「讀台大的去你餐廳工作？」、「確定人家要你這份工作嗎？」、「就像說永遠不跟新垣結衣交往一樣」。

還有鄉民在PTT指出，該餐廳眼見事件曝光，竟使用簡體字發文稱「這個團已經數年未經營」，並稱早已將業務轉移至其他亞洲地區，就此關閉臉書帳號，但網友們依舊前往店家在Google地圖的評論區，給予1星評分，並控訴店家違反《就業服務法》第5條。

許多網友在評價中指出，「那些都是菁英好嗎？你這間店請的起？」、「本人宣告不前往違法的店家消費」、「笑破人家內衣褲」、「我是還沒光臨啦，但是永遠列入拒絕飲食名單」、「希望Google開放給予負分功能，此地點非常需要」、「說得好像台大人搶著來」。

《就業服務法》第5條顯示，「雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分為由，予以歧視」，這間餐廳刻意排斥潑漆學生的言論，不只招來網友批評，還有可能觸法。

詳情請見連結

餐廳Google地圖評價區

批踢踢實業坊