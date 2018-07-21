綠屋頂政策疑問多 官員下鄉說明

2018-07-21 20:07

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市為配合中央綠能屋頂政策，安南區南興里7間住戶將做為綠屋頂示範場域，里長施柏男更說，這是全台灣第一處，未來也將用此推廣觀光。不過，面對此政策，居民仍有相當多的疑惑，所以行政院官員今日也南下舉辦小型座談會釋疑。

行政院政務委員吳政忠、營建署長吳欣修、南市府副秘書長洪得洋今日出席座談會，而居民的疑惑也由施柏男統整後發問；施指出，居民對於違章屋頂是否能設置太陽光電板有疑慮，就算能夠設置，那是否代表20年合約期間都不能賣房子，那麼遇到財務問題該怎麼辦，以及設置太陽能板若有漏水問題該如何解決?

對此，吳欣修先回應違建問題，並指出若是2016年5月20日前的違建，雖然同樣是違建，但僅造冊列管，不過若是該日期之後的「新違建」仍要拆除；吳政忠接著回答租約期間賣房子一事，並說會再爭取違約金逐年下降，提高民眾的意願。

另外，根據現行法令，太陽能板以下不能有任何遮蔽，但民眾煩惱若是在合約期間出現漏水，便不能用鐵皮浪板擋水，因此也希望政府能放寬法令。對此，吳政忠表示，由於這點牽涉法令，所以還得帶回中央研議。

對於南興里成為全台灣第一處綠屋頂示範場域，施柏男強調，除了協助國家建立一套標準流程之外，示範區未來也可以帶動當地的觀光，推銷台南優良的農產品，進而行銷南興里。