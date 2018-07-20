認識16年吐槽她「一堆缺點」 資深記者這樣看蔣月惠

2018-07-20 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠日前因公勇路拓寬民宅拆除作業，咬傷女警後引發外界批評，但隨著部分時事評論人士及網友分享蔣月惠的過往事蹟，外界對蔣的觀感也由黑轉紅，有資深駐屏東的電視台記者則在臉書發文，除吐槽蔣「一堆缺點」，「在議會人緣不好，只知傻傻的打議題……」，也感嘆「如果咬女警一口要下地獄，那麼地獄恐怕要繼續增建往下挖，才能容得下更多的民意代表」。

《TVBS新聞台》資深駐屏東記者葉奉達昨日在臉書發文，分享說在屏東已跑了17年新聞的他，認識蔣月惠已經有16年，初次認識是因蔣反對鄉公所要砍掉台189縣道新埤鄉路段四十多棵的椰子樹，之後在路邊也很常看到蔣拉小提琴、賣衛生紙，為的則是幫羅騰園的院生募款，之後蔣也為了同樣的理由投入選舉，因為若選上會有選票補助款，但說真的連蔣自己都覺得「當選得莫名其妙」。

葉奉達分享，蔣月惠在很多的環境或弱勢議題上都無役不與，若真的一一細算，到縣府陳情抗議的次數應該是「前無古人」也「後無來者」了，不過這次的反迫遷會鬧這麼大，一切應該都是始料未及，縣府方面則可能是長期被蔣搞煩了，不僅大動作在縣警局召開記者會，縣府發言人還特別到縣警局對蔣月惠公然譴責，這也讓葉不禁想到，去年議員周碧雲的先生對於前往會勘養雞場的縣府公務員爆粗口，罵「依你的X覺」，拒絕公務員執行公務，也鬧得很大，但是那次，一切就如浮雲飄過，雲淡風輕，好像沒有發生一般，「直到小老百姓幫縣長向地檢署告發，檢察官才起訴，法官才判刑，才還縣府執法的公務員一個公道，兩相對照，簡直有雲泥之別呢！」

葉奉達也說，咬女警事件也讓蔣被批判得失眠3天，宛如世界末日，在多數接觸過她的人眼中，蔣確實有很多缺點，當然也會犯錯，這一次也確實是犯錯，但「在台灣這個扭曲的政治環境裡，她已經算是比較好的民意代表了，如果咬女警一口要下地獄，那麼地獄恐怕要繼續增建往下挖，才能容得下更多的民意代表」。

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