柯P要消滅紙鈔 議員：僅1.5％攤商裝行動支付

2018-07-19 18:53

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲宣示要消滅紙鈔、力推行動支付，但台北市議員洪健益今下午於議會質詢指，北市有7593個市場攤商，行動支付比例僅1.5％，而原本士東市場有50攤與悠遊卡公司合作推行動支付，如今剩46攤，慘不忍睹。產發局長林崇傑回應，攤商各有考慮的理由，但未來會繼續推廣各式行動支付。

洪健益說，根據統計北市有7593個市場攤商，行動支付攤商僅113家、比例占1.5％，其中僅48攤透過悠遊卡公司進行行動支付，但僅占所有攤商比例0.6％。其他支付系統方面，南門市場有32攤裝設、西湖市場有13攤、西門市場7攤、士林市場6攤、華山市場3攤、中崙市場2攤，錦安、大直市場各1攤裝設。

洪健益表示，對比柯文哲今年1月18日風光至士東市場宣傳「嗶悠遊逛市東」政策記者會，格外諷刺，因年初士東市場有近50攤商響應裝設悠遊卡行動支付設備，但政策力推半年，卻減少到剩46家，慘不忍睹。

他還質疑，北市府獨厚士東市場，只有該處攤商可免付每個月300元機台租用費、80元網路費，一年省約4560元；市府應與市場攤商、悠遊卡公司共同商談聯合議價，透過裝機免費優惠方案，提高攤商裝設意願，而非侷限於某些市場。

為何要選市東市場？悠遊卡公司董事長林向愷說明，該市場販售商品多元，攤商自治會有整理現場營業空間，可裝設讀卡機；至於中崙市場，原本已和各別攤商聯繫，並取得對方裝設意願，未料，自治會後來不太同意，公司只好撤機。林崇傑回應，雖然攤商有各有考慮的理由，但產發局仍會極力推廣各類型支付載具。