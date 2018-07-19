打造台南版「中央公園」 黃偉哲：編獨立預算保存維護

2018-07-19 22:38

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲今日抵達台南公園，承諾將為已公告為「文化景觀」台南公園編列獨立預算，加速推動復育、恢復自然生態與文化古蹟。不過，同樣是為了生態發聲，龍崎區牛埔里長陳永和也因當地將設置事業廢棄物，將於明日宣布投入市長選戰。對此，黃偉哲回應，尊重其選擇，並希望是以正面的方式打選戰。

黃偉哲今日與市議員邱莉莉及參選人沈震東、農業局長許漢卿、工務副局長王建雄，勞工局勞動條件科長蕭惠文，文化局主任秘書林韋旭、文資處處長林喬彬，樹公民代表林州民，台南公民智庫執行長黃建龍召開記者會。

黃偉哲表示，紐約有中央公園，倫敦有海德公園，台南也有台南公園，這片美好的園地不只存在於市民的回憶中，透過妥善的分區復育計畫，更會是台南未來的地景地標，尤其台南公園已經是文化景觀，位階要與市內其他公園不同，未來不再跟其他200多座公園均分預算，而是有一筆獨立預算，同時兼顧獨立性和跨局處協調的協調性，讓復育計畫能更有效地執行。

會後，黃偉哲被問及陳永和參選一事，表示尊重陳參選且每個人都有權利投入選戰，也希望未來的選舉能站在正面，而不是負面、仇恨的方式，他也支持環保理念和生態保育，並樂於與其他參選人所關心的議題共同攜手努力。