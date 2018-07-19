解放軍台海活動頻繁 薛瑞福：美國有權派航母通過

美國海軍DDG 65軍艦。（取自美國海軍官網）

2018-07-19 06:14

〔駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導〕被記者問到美國未來是否有計劃再派航母穿越台海時，美國國防部亞太助理部長薛瑞福今天回應，他不能評論未來的計劃，但台灣海峽是國際水域，美國軍艦有權利通過，「包括妳提到的載台」。不過目前美國沒有邀請台灣參與環太平洋軍演的計劃。

傳統基金會與台灣民主基金會今天共同舉辦「兩岸關係的機遇與挑戰」研討會，薛瑞福應邀發表演說。他在演說一開始便表示，自己以台灣的朋友為榮。

美軍太平洋艦隊日前派出2艘神盾艦穿越台海，與會者問到中國解放軍在台灣海域活動頻繁，美國是否能管理這個狀況。

薛瑞福表示，美國無意增加任何台海的緊張，也無意增加任何可能升高衝突與風險的活動。他認為，最具侵略性的是中方，最有助益的是中國能宣佈放棄對台動武，撤回用來威嚇與脅迫台灣的軍力，這會是減少衝突風險的重要一步。

薛瑞福說，美國的法律給予他們彈性適當回應中國在台海的軍事活動，美國的安全合作與中國的威脅連結在一起，美國的法律要求美軍維持一定的軍力，並且做出自主的反應，如果中國的這些軍事活動持續，美國會依法做出回應。

薛瑞福說，在對台軍售方面，川普政府有意依據中國的威脅及台灣的安全需要與台灣維持一個正常、例行性的軍售關係。至於強化美台軍事關係最優先的政策，薛瑞福說，台灣最重要的忠實地執行台灣的防禦概念，其中包括台灣希望採購的先進戰機和潛艦等相關項目，台灣要利用美台軍事合作的程序來忠實執行台灣擬訂的防衛概念。

他說，台灣旅行法之所以受到關注是因為獲得國會一致的支持，美國原本的政策就有空間讓政府執行這些政策，他沒有聽說政策有變，川普政府會繼續執行其政策。

他在演講時表示，台灣當然是美國自由開放的印太策略的一部分，他相信台灣是一個可以做出正面貢獻的印太戰略夥伴，他也肯定台灣在北韓核武問題上與美國的密切合作。

薛瑞福並透露，美國國防部長馬提斯月前訪問中國，南海與台海是他與中國領導人會談的兩大議題。美國認為中國國家主席習近平違反了訪問白宮時所做的不將南海軍事化的承諾，決定不邀請解放軍參與環太軍演。

在台灣問題上，中方指責美國違反一中原則，但美國有自己的一個中國政策，馬提斯告訴中方，美國幾任政府的政策都很一致，是根據台灣關係法與六項保證，美國會繼續忠實地執行，美國的行動端視中國的作為而定。

在兩岸關係方面，薛瑞福說，中國對台施壓明顯升高，北京沒有選擇對話的正面道路，美國感到關切。美國的反應就是忠於台灣關係法在內的美國法律與台灣合作，讓台灣有免於迫脅的空間。美國相信最好的辦法還是和平對話，鼓勵台海雙方對話。

薛瑞福說，美中關係目前的競爭層面重於合作層面，但美國有興趣擴大合作面。美國陸軍部長剛在美國接待了中國的對口官員，今秋國防部與國務院可能與中方舉行「二加二會議」。