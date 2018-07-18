陳明通在美演說 籲中國停止對台傷害的言論及作為

台灣陸委會主委陳明通今天在美表示，台灣不會以主權換虛幻的和平。（記者曹郁芬攝）

2018-07-18 22:22

〔駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導〕台灣陸委會主委陳明通今天在華府表示，中國逐漸在國際社會銷溶中華民國主權，意圖讓台灣人民在拉攏與壓迫中變成扈從者，放棄做自己主人的權利。他呼籲中國停止對台傷害的言論與作為。

陳明通今天在傳統基金會舉辦的「兩岸關係的機遇與挑戰」研討會中發表演說。他是蔡英文總統就任後首位訪問華府的陸委會主委。他說，中國對台挑釁施壓的言論及作為，已傷害台灣人民感情，陸方應該停止並節制內部耗損正面發展的負面因子。

陳明通指出，70年來的兩岸關係的格局，始終牽動著亞太區域的和平穩定。1949年，國民政府播遷來台，開啟了兩岸分治狀態並持續至今。

他說，兩岸關係是舉世無雙的個案，多年來，海峽兩岸嘗試用武力、用和平，或交雜各種方式來處理彼此的終局關係，但至今仍無法找到令雙方滿意的解決方案，因為這涉及到對國家主權及民主生活的堅持。中華民國不可能以讓渡主權換取虛幻的和平，民主台灣下的兩千三百萬人民，更不可能把自己的命運交付給對岸非民主體制來決定。

陳明通強調，台灣位於太平洋第一島鏈的特殊位置，有重要的戰略地位，植基於民主制度與價值，這是台灣生存的根本，也因此維護了亞太穩定發展的安全環境。

他說，民主信念已根植台灣島嶼人民的思考與生活之中。民主對新一代的台灣人而言不再是「渴望」，而是「理所當然的生活方式」，這是超越族群黨派，所有人共同堅信的台灣價值。

陳明通指出，中國集權管控加大，意圖改變全球秩序與國際格局。中共運用「銳實力」（sharp power）輸出意識型態，影響各國政府內部決策，讓許多國家提高了警覺，同時注意到中國擴張制度控制、改變全球秩序的企圖。

他強調，台海現狀的維持，有利東亞區域和平與繁榮。長久以來北京政權無法面對中華民國的存在，導致兩岸的政治僵局一直無法解決。最近更在其所謂的「一個中國原則」下軟硬兼施地推行「融台政策」，加速破壞台海現狀，意圖造成不可逆轉的結局。他說，中華民國政府捍衛國家主權與台灣尊嚴的立場堅定不移、也不會靜默不語。

他提出蔡政府對推動兩岸關係和平穩定的路徑思考，表示雙方應先有改善兩岸關係的決心。在確保國家主權與尊嚴的情況下，台灣願意以更開放的態度、更彈性的政策，思考未來雙方的互動。

陳明通說，台海雙方內部對兩岸關係發展均有不同意見，兩岸應相互尊重、各自聽取內部理性意見，梳理出一條有序的互動法則。

他呼籲台海進行務實溝通對話。台灣願意在不設政治前提與不拘形式、不限地點之下，促成兩岸的對話與溝通，並進行可能的風險管理。