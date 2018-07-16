藍軍酸語輩出 姚文智：國民黨要走入歷史就讓他們發洩

民進黨台北市長參選人姚文智今天接受廣播專訪，談到藍營或政治評論員稱「棄姚保柯」要登場，或說「姚文智又沒傳染病，有必要閃這麼遠？」，甚至說「可以安息」；姚說，「國民黨這些人高興就好，他們要走入歷史，就讓他們發洩一下，他們高興要怎麼講就怎麼講。」 （記者周彥妤攝）

2018-07-16 13:16

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天接受廣播專訪，談到藍營或政治評論員稱「棄姚保柯」要登場，或說「姚文智又沒傳染病，有必要閃這麼遠？」，甚至說「可以安息」；姚說，「國民黨這些人高興就好，他們要走入歷史，就讓他們發洩一下，他們高興要怎麼講就怎麼講。」

姚文智今天上午接受台北流行廣播電台節目「POP搶先爆」專訪，主持人黃光芹問，你批判市長柯文哲海選團隊剩下幾個人，是質疑他的用人嗎？姚回應，柯的用人不需要我質疑吧？現在選舉搞海選，4年前就曾經做過，有的加入團隊，有的也幫他打完選戰，我們來看柯文哲用人有沒有分崩離析，有無整合戰力或是重用年輕人，還是只是選舉到，「噱頭嘛！」

黃光芹詢問，柯文哲認為吳音寧不到議會質詢，會有政治紛擾，若你當選會怎麼處理吳的問題？姚文智說，她沒做錯事，一直很關心農業，至於該不該備詢？姚說，該去就去，如有專案與她有關，例如農產運銷出了很大問題，當然就要去，但如發展成只是當柯文哲的擋箭牌，或變成炒新聞的工具，就不應該；他強調，市議員質詢要就事論事，如只是拿來炒新聞話題，把本來就不需要到議會的她叫去，當然不應該。

黃光芹問，若未來遇到近日颱風假一樣狀況，新北達標放假、北市基隆則沒有，會怎麼處理？姚說，北北基合作還是最重要的事，如果北市和基隆認為不應放假，就應該和新北好好溝通協調，大家共同承擔，不然這樣會發生很多公司行號到的人也不齊，還有小孩接送問題，這個問題跟前一天四點決策放假是一樣道理。

姚文智強調，颱風天放假決策，一方面建立在專業基礎，但專業之外，包括交通配套、疏散、防颱準備也是其中環節，就像桃園市長鄭文燦說「料災從寬」。

黃光芹也問，對於藍軍、其他政治評論員說，「現在要搶救姚文智囉」，或是「棄姚保柯」要登場，甚至說你是「小三」、「姚文智又沒傳染病幹嘛閃這麼遠？」還說你「可以安息了」，對這些話語的看法？姚文智說，「國民黨這些人高興就好，他們要走入歷史，就讓他們發洩一下，他們高興要怎麼講就怎樣講。」