回應媒體詢問 蔡總統讚「林佳龍好棒」

蔡英文總統（前排右1）稱讚台中市長林佳龍（前排左2）「好棒」。（記者張菁雅攝）

2018-07-16 12:32

〔記者張菁雅／台中報導〕蔡英文總統今天出席亞洲台商聯合總會年會開幕典禮，回應媒體詢問時說「林佳龍好棒」。台中市長林佳龍對此表示，總統講的「很棒」，一方面是台中很棒，另一方面是台商能以中部做為基地，很棒。

蔡英文總統在亞洲台商聯合總會年會開幕典禮致詞後，步出會場時，媒體詢問蔡總統「林佳龍做得好不好」、「幫林佳龍說一下話」，蔡說，「林佳龍好棒」。

林佳龍表示，亞洲台商聯合總會年會連續3年在台中市舉行，參加的台商一年比一年多，今年人數破紀錄，台商配合新南向政策，不只到東南亞投資，也回到台灣投資，而這些台商很多都是台中人，他們出去奮鬥，成功後回饋故鄉，總統講的「很棒」，一方面是台中很棒，另一方面是台商能以中部做為基地，很棒。

至於蔡總統到台中是否可幫忙拉抬氣勢？林佳龍說，總統到地方視察建設或參加會議，可以幫忙聚焦，平常台北媒體關注雙北，中南部新聞比較難上版面，由於年底選舉是蔡總統的「期中考」，他認為「政績牌」是執政者爭取支持的利多，中央政府做了很多，以台中市來說，前瞻基礎建設幾乎全壘打，總統或中央政務官多下鄉，可以幫地方政府宣傳，讓更多人知道，現在是立法院休會期間，他昨天在民進黨全代會建議各部會首長全面下鄉，到各縣市視察建設，支持地方政府，這就是執政團隊最大的幫忙。

林佳龍也說，地方選舉難免受到全國性政治氣候影響，如果好好宣傳中央政績，只要讓市民知道這些，相信中央執政不是負面影響，應該是正面的幫助。