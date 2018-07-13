重視客家文化語言 蘇貞昌︰當選市長續推動

蘇貞昌參加全國客家文化夏令營活動。（圖由民眾提供）

2018-07-13 17:12

〔記者郭安家／台北報導〕第29屆全國客家文化夏令營今天於台北市劍潭青年活動中心辦開營活動，民進黨新北市長參選人蘇貞昌也到場致意，他提到過去擔任屏東縣長、行政院長，都以實際行動展現對客家文化語言的重視，未來當選市長，會用過去政績做為保證，延續推動客家文化和語言。

蘇貞昌表示，屏東有8個客家鄉，他擔任縣長時，參加村民大會都要求講客家話，他也慢慢學講客家話。屏東也有8個原住民鄉，人口最少的霧台鄉，只有3千人魯凱族，當時也決定編寫魯凱語母語教材，他覺得媽媽教的話最動聽；他擔任省議員時，也促使台鐵要有本土語言播音，尤其經過桃竹苗要有客語播音，他一直自許是客家人的好朋友。

全國客家文化夏令營7月13至7月15日，於劍潭海外青年活動中心舉行。今天開營活動，由主辦單位馨築文化基金會董事長林光華、客家雜誌發行人陳石山律師主持，近200人擠滿演講廳，客委會主任委員李永得、台北市客委會主委曾年有、新北市客家局長賴金河都到場致意。

李永得說，客語是國家語言，總統蔡英文和行政院長賴清德院長允諾，明年將大幅增加客委會預算，除台中、桃竹苗縣市的浪漫台三線建設，南部高屏六堆客家鄉鎮也不會忽略。